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20 Березень 2018, Київ 15:40
Новини | Політика

МЗС вимагає від Росії терміново надати консулу доступ до Сенцова

Український режисер Олег Сенцов

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії надати українському консулу доступ до кримського режисера Олега Сенцова, який ув’язнений у російській тюрмі, заявила речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

«У зв’язку з інформацією про погіршення стану здоров’я Олега Сенцова вимагаємо від Росії терміново надати доступ консула до Олега», – написала Беца.

16 березня сестра Сенцова Наталя Каплан повідомила про лист від Сенцова, у якому той пише про погіршення стану здоров'я.

Режисера затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

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