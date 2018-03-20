МЗС вимагає від Росії терміново надати консулу доступ до Сенцова

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії надати українському консулу доступ до кримського режисера Олега Сенцова, який ув’язнений у російській тюрмі, заявила речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

«У зв’язку з інформацією про погіршення стану здоров’я Олега Сенцова вимагаємо від Росії терміново надати доступ консула до Олега», – написала Беца.

16 березня сестра Сенцова Наталя Каплан повідомила про лист від Сенцова, у якому той пише про погіршення стану здоров'я.

Режисера затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.