Сенцов надіслав лист, пише про погіршення стану здоров’я – сестра

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов надіслав лист, у якому пише про погіршення стану здоров’я, повідомила його сестра Наталя Каплан у Facebook.

«Прийшов лист від Олега. Передає всім привіт і запевняє, що в нього все нормально. Хоча при цьому пише, що в нього сиплються зуби й випадає волосся. Відзначає, що там здоров’я міняється повільно, але безповоротно», – написав Каплан.

Українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.