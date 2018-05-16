Міст до окупованого Криму демонструє слабкі місця влади Путіна – західна реакція

Реакція західних столиць на відкриття мосту з Росії до окупованого українського Криму була однозначною. «Крим є частиною України, а його анексія Росією є порушенням міжнародного права. Відкриття цього мосту є ще одним порушенням суверенітету України та ще одним прикладом російської безрозсудної поведінки», – заявив британський міністр у справах Європи Алан Дункан. «НАТО засуджує побудову і часткове відкриття Керченського мосту між Росією і Кримом», – заявили в Альянсі. Але в коментарях оглядачів вже лунали й інші нюанси.

Британський міністр у справах Європи Алан Дункан засудив відкриття Керченського мосту з Росії до окупованого нею Криму та наголосив, що уряд його країни стурбований порушеннями прав людини на півострові. Лондон нагадав, що анексія Криму Росію є порушенням міжнародного права і наслідком цього порушення були міжнародні санкції.

Ми знову закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних ув'язнених, які перебувають у Криму та в Росії

«Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб протидіяти анексії, в тому числі шляхом підтримки надійного пакету санкцій», – мовиться у заяві британського міністра.

Також міністр висловив стурбованість системними переслідуваннями національних меншин у Криму та тих, хто висловлює свою опозицію проти незаконної анексії.

«Ми знову закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних ув'язнених, які перебувають у Криму та в Росії, і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних органів з контролю за дотриманням прав людини на півострів», – зазначив Дункан.

Крим – це частина України і цей міст є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України

Подібну заяву зробили і в НАТО, хоча і не на такому високому рівні. «НАТО засуджує побудову і часткове відкриття Керченського мосту між Росією і Кримом. Крим – це частина України і цей міст є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України» – сказав заступник речника НАТО П’єр Казале.

У Північноатлантичному альянсі також помітили те, що міст створив про перешкоди для українського судноплавства. П'єр Казале у Брюсселі наголосив, що цей міст «демонструє ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з порушенням прав судноплавства в її територіальних водах».

Того самого дня, коли у Росії урочисто відкривали міст на окуповану територію, заву зробив і Державний департамент США, який засудив відкриття мосту через Керченську протоку. «Будівництво Росією моста слугує нагадуванням про наміри Росії й надалі нехтувати міжнародним правом», – заявила речниця американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноєрт Ноєрт.

Подібною за змістом була і заява європейської дипломатії. «Будівництво мосту спрямовано на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова до Росії та його ізоляцію від України, частиною якої Крим залишається», – наголошено в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС.

Проте у пресі пролунали інші оцінки відкриття 19-кілометрового моста через Керченську протоку, який Москва відкрила в кращих радянських традиціях перевиконань плану – на шість місяців раніше оголошеного терміну. Газета New York Times пише, що навряд чи цей міст, який обійшовся Росії у 7,5 мільярдів доларів, та відкриття Сімферопольського аеропорту напередодні туристичного сезону, має економічний сенс. «Крим не виявився дуже популярним серед російських туристів, а міжнародні санкції, що унеможливлюють використання мобільних телефонів та електронних платежів, роблять його непопулярним поза Росією», – мовиться у статті New York Times. Газета цитує відомого російського експерта з питань регіонального розвитку, Наталію Зубаревич, яка каже, що для Росії «геополітично важливо мати пряме сполучення з територією Криму, а економічні питання є другорядними».

Газета розповідає і про інженерні проблеми цього моста, який, за планом, повинен мати і залізничну частину до 2023 року. New York Times згадує про проблеми з дном в Азовському морі та кригою під час весняних паводків. А також той факт, що міст збудовано у сейсмічній зоні.

Але для мешканців Криму, які вітають анексію, міст до Росії є втіленням їхньої мрії. Російське телебачення, як розповідає газета, передає слова кореспондента, який каже, що мешканці Криму чекали на цей міст «уже тисячу років».

Газета Washington Post пише про те, що «міст о Криму демонструє силу Путіна та слабке місце його режиму».

Путін у куртці та джинсах за кермом «КАМАЗу» поруч зі своїм другом-олігархом Аркадієм Ротенбергом, який збудував міст. «Як і багато інших телевізійних постановок, ця мала на меті показати рішучість та авторитет Путіна», – пише американський журналіст. Міст має довести, що анексія є незворотною, і що нарешті в Росії з’явилося пряме сполучення, яке допоможе полегшити економічні проблеми Криму, наприклад, дорожнечу продуктів на півострові. Сама анексія та все, що відбувалося потім мало показати російському обивателю, що Путін не робить компромісів щодо національних інтересів Росії і готовий протистояти західному домінуванню.

Але міст також продемонстрував путіноцентричну систему, що склалася в Росії, і яка полягає в економічній та політичній протекції. Фокус на ролі Путіна відкрив і ту реальність, про яку в Росії не хотіли б згадувати – всі ті дороги, мости і залізниці, які не відкриває президент, і які розвалюються. Світовий банк оцінює стан російської торгової і транспортної інфраструктури як такий, що є гіршим, ніж у Тунісі, та Колумбії та розмістив Росію на 94-е місце у світі.

Грошей на ремонт цих доріг держава не виділяє вже десятиліттями, або ж виділяє, але вони залишаються у кишенях корумпованих чиновників. Те, що гроші були пущені на Кримський міст, означатиме, що грошей на інші проекти по всій Росії не вистачатиме, каже московський аналітик Дмитро Орешкін.

«Скільки б зморшок на робі і скільки б рук не мав президент Володимир Путін, модель ручного керування проектами має свої обмеження», – вважає аналітик, якого цитує Washington Post.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Порошенко: міст обов’язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати Крим

Путін відкрив міст у Криму на тлі неблискучого стану економіки Росії – Еггерт

США засуджують відкриття Росією мосту до окупованого Криму – Держдепартамент

У ЄС відреагували на відкриття Керченського мосту