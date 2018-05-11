Будівництво Керченського мосту: «сім компаній з Нідерландів порушили режим санкцій» – адвокат з Амстердама

Україна не тільки стежить за компаніями, що беруть участь у будівництві мосту через Керченську протоку, а й має намір передавати інформацію про них європейським партнерам. Про це в коментарі для Радіо Крим.Реалії розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, основна складність полягає в тому, щоб відстежувати порушників санкцій у довгому ланцюжку перепродажів техніки чи будматеріалів.

Раніше прокуратура Нідерландів почала розслідування стосовно двох будівельних компаній: Dematec Equipment і Biljard Hydrauliek. Їх підозрюють в участі в будівництві Керченського мосту. Йдеться про постачання дизельного молота й необхідних для його роботи деталей. Відомо також, що перед постачанням обладнання співробітники нідерландських підприємств їздили до Росії. Однак у компаніях наполягають: візит дійсно мав місце, але на територію анексованого Криму їхні співробітники не заїжджали.

Редакція Радіо Крим.Реалії надіслала запити до згаданих нідерландських компанії, однак на момент публікації цього матеріалу відповідей не отримала.

Український інженер-мостобудівник, головний інженер проекту компанії «Союзтранспроект» Георгій Росновський вважає, що Росія здатна збудувати міст через Керченську протоку самостійно, проте підійшла до проекту неправильно.

У районі будівництва погані геологічні показники, й навіть російські фахівці говорять, що ці палі, ці опори простоять не більше ніж 5 років

‒ У мене немає достатньої інформації, що там конкретно роблять. Я лише знаю, що роблять не в тому місці й не так, як треба, але в межах своїх можливостей. У районі будівництва погані геологічні показники, й навіть російські фахівці говорять, що ці палі, ці опори простоять не більше ніж 5 років. Висота мосту над рівнем води 35 метрів ‒ неприпустимий мінімум, потрібно хоча б 50-60 метрів. Якби його почали будувати з півночі Керчі, то це вийшло б без проблем, і довжина переходу була б 10 кілометрів, а не 19. До того ж, через вибір місця судноводії при поганій видимості ризикують врізатися в опори. Можливо, вибрали саме такий варіант, тому що в Росії чим дорожче, тим краще.

Доктор технічних наук, професор Інституту водних проблем Російської академії наук Володимир Дебольський визнає факт використання закордонних технологій при будівництві Керченського мосту, але не техніки.

‒ Безумовно, з інших країн застосовується техніка. Обладнання робиться абсолютно елементарно ‒ просто відтворюється за відомими зразками. Кожен може кричати, що це він придумав, а вони тепер використовують. Якщо хтось будує хмарочос, то необов'язково копіює американців ‒ це може збудувати будь-хто. Купувати нічого не треба, потрібно тільки голову мати. Ми ж не вважаємо всерйоз, що в Росії всі їздять на автомобілях, винайдених американцем Фордом.

Адвокат з Амстердама, експерт із санкцій проти Росії, Криму та Східної України Хелен овер де Лінден зазначає, що правоохоронні органи Нідерландів викрили в порушенні санкцій не тільки Dematec Equipment та Biljard Hydrauliek.

У нас діють дуже суворі штрафи за порушення санкцій: їх забирають від обороту компанії, це мільйони євро

‒ У прокуратурі мені офіційно підтвердили, що сім компаній з Нідерландів порушили режим санкцій, і дві з них, як ми знаємо, вже назвали. Решта п'ять поки не розголошуються. У нас діють дуже суворі штрафи за порушення санкцій: їх забирають від обороту компанії, це мільйони євро. До того ж, відповідальний за таке співробітництво може опинитися у в'язниці. Спочатку ті дві компанії стверджували, що вони нічого не знали про використання їхніх матеріалів під час будівництва Керченського мосту. Вони вважали, що надали це в Росію й точно не в частину України, тобто приналежність берега нібито має значення. Вони дуже помилилися. Ситуація дуже схожа на те, що відбувалося з газовими турбінами Siemens, і розгляди триватимуть кілька років. Потрібно дуже ретельно перевіряти, кому саме продаєш обладнання.

(Текст підготував Владислав Ленцев)