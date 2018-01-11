Siemens домовився про нову співпрацю з компанією в Росії, що обманула з турбінами для Криму – агентство

Підрозділ німецької компанії «Сіменс» підтвердив новий проект співпраці з російською державною корпорацією «Ростех», структури якої раніше, порушуючи контракт, обманули материнську німецьку корпорацію Siemens і незаконно постачали газові турбіни до окупованого Криму.

Як повідомила агентству «ТАСС» речниця російської компанії ТОВ «Сіменс охорона здоров’я», що є підрозділом німецької Siemens Healthcare GmbH, Інна Доморацька, ця структура компанії «Сіменс» готова надати свої технології і досвід для здійснення проекту створення в регіонах Росії централізованих клініко-діагностичних лабораторій. Задля цього компанія ще в грудні 2017 року підписала угоду про співпрацю і партнерство з російським холдингом «Роселектроніка», що належить до держкорпорації «Ростех».

Раніше 11 січня це ж агентство повідомляло про таку угоду, посилаючись на неназване джерело в Міністерстві здоров’я Росії і на представників «Ростеху», які не стали уточнювати подробиць оборудки.

Німецький концерн Siemens та його інша дочірня компанія в Росії, «Сіменс технології газових турбін», без успіху судяться в російських судах із підрозділами «Ростеху», двома компаніями з однаковою назвою «Технопромекспорт» (ВАТ «Технопромекспорт» і ТОВ «Технопромекспорт»), з приводу чотирьох газових турбін німецької компанії, які опинилися в окупованому Криму. «Сіменс» наголошує, що за контрактом, вони призначалися для іншої теплової електростанції в Росії, і цей контракт прямо виключає можливість перевезти їх із Росії до Криму, бо щодо окупованого півострова діють санкції Європейського союзу. Російська сторона заявляє, що після того, як один із двох «Технопромекспортів», із яким був укладений контракт, перепродав турбіни іншому «Технопромекспортові», ці турбіни вже вважаються «придбаними на вторинному ринку», і їх уже не стосуються обмеження за первісним контрактом.

10 січня черговий суд у Росії приніс німецькій компанії чергову відмову: Арбітражний суд Москви відмовив дочірній компанії концерну Siemens у позові до структур корпорації «Ростех» про визнання недійсними договорів на постачання газових турбін, які згодом були перевезені в окупований Росією Крим. Раніше, в грудні 2017 року, той самий суд відхилив позов материнської німецької корпорації Siemens про повернення до Росії з Криму чотирьох газових турбін, завезених на півострів на порушення домовленостей. А в листопаді той же суд утретє відхилив позов про арешт цих турбін.

Про завезення чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних в окупованих Севастополі й Сімферополі ТЕС стало відомо ще на початку липня 2017 року. Після цього концерн заявив, що припинив постачання обладнання російським компаніям, які підконтрольні російській державі. А Євросоюз через цей інцидент розширив санкції стосовно Росії.