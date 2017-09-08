Росія: суд удруге відмовився арештувати турбіни Siemens, завезені до Криму

У Росії Арбітражний суд столиці Москви повторно відмовив німецькій компанії «Сіменс» в арешті чотирьох її газових турбін, що всупереч контрактові були незаконно доставлені з Росії до окупованого Криму. Суд вирішив, що позивач не надав доказів, що зазнає шкоди, якщо запобіжні заходи не будуть вжиті, повідомляють російські засоби інформації.

Компанія Siemens просила суд вжити запобіжних заходів, а саме накласти на турбіни арешт і заборонити транспортувати їх, здійснювати монтаж, експлуатувати, модифікувати чи будь-яким іншим способом використовувати їх тощо, вважаючи, що в разі, якщо суд підтримає її позов, вона зазнає значної шкоди, бо турбіни вже стануть уживані і значно втратять на вартості.

20 серпня цей суд уже раз відмовив німецькій компанії в арешті турбін, але взяв до розгляду її позов, у якому вона просить визнати угоду про турбіни недійсною і вжити заходів у зв’язку з недійсністю угоди (тобто, зокрема, повернути турбіни з Криму назад до Росії). Розгляд справи призначений на 18 вересня.

Тим часом раніше у п’ятницю, напередодні появи повідомлень про рішення суду, заступник міністра економіки Росії Андрій Черезов заявив, ніби турбіни компанії «Сіменс» були доставлені з Росії до Криму законно і будуть введені в експлуатацію «відповідно до планів». Він повторив російському агентству «ТАСС» версію Москви, за якою ці турбіни «були куплені на вторинному ринку і модернізовані», а відтак «уже де-факто не є власністю Siemens». «Турбіни будуть запущені, іншого не може бути», – заявив посадовець.

Минулого місяця російське видання «Коммерсант» викрило схему, за якою ці турбіни компанії «Сіменс», що офіційно призначалися спершу для електростанції на Таманському півострові у Краснодарському краї Росії, були перевезені з Росії до окупованого Криму, що заборонено санкціями Європейського союзу і суперечить контрактові російської сторони з німецькою компанією, який прямо забороняв це: турбіни були перепродані іншій російській компанії, що не мала прямого контракту з німецькою, і це, за планом авторів схеми, має практично унеможливити успіх оскарження оборудки в російському суді.

У Росії вже давно не приховували, що планують насправді використати згадані турбіни для нових електростанцій у Криму, який після окупації і від’єднання від енергомережі України потерпає від нестачі електроенергії. Росія не має власних технологій і можливостей виробляти такі турбіни; також, за повідомленнями російської преси, потрібні турбіни не вдалося купити й на зовнішніх ринках. «Сіменс» заявляє, що російські контрагенти неодноразово подавали письмові підтвердження і зобов’язання, що ці турбіни, офіційно призначені для планованої електростанції на Таманському півострові, не будуть перевезені з Росії до Криму. Москва ж стверджує, що контракт не був порушений, бо турбіни для Криму були закуплені не безпосередньо в німецького концерну, а «на вторинному ринку» – що, завдяки використаній схемі з перепродажем, формально є правдою.

Після того, як стало відомо, що всі чотири турбіни все-таки перевезені з Росії до Криму, Москва заявила, що тепер, незважаючи ні на що, як і планувала, запустить дві кримські електростанції наступного року. ЄС тим часом додав до санкційних списків кілька фізичних і юридичних осіб, причетних до оборудки, що викликало обурення в Москві.