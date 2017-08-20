Росія: суд у Москві взяв до розгляду позов компанії Siemens через турбіни, але не арештував їх

У Росії Арбітражний суд Москви взяв до розгляду позов німецької компанії «Сіменс» до двох російських компаній, причетних до незаконного перевезення чотирьох газових турбін Siemens із Росії до окупованого Криму, але не став накладати на них арешт.

За повідомленнями російських агентств, суд призначив на 18 вересня розгляд справи, в якій «Сіменс» просить визнати угоду про турбіни недійсною і вжити заходів у зв’язку з недійсністю угоди (тобто, зокрема, повернути турбіни з Криму назад до Росії).

Але він відмовив компанії в заході забезпечення позову, заявивши, що не виявив «правових і документальних підстав», щоб задовольнити прохання про арешт турбін.

Компанія Siemens подала в Росії до суду на дві російські компанії, причетні до незаконного, всупереч умовам контракту, перевезенню турбін виробництва російського спільного підприємства німецького концерну і російської компанії «Силові машини» з Росії, де вони були призначені для використання у Краснодарському краї, до окупованого Криму, хоча в контракті була передбачена пряма заборона робити це – санкції Європейського союзу забороняють європейським компаніям постачати будь-яке обладнання і продукцію до окупованого півострова. Концерн домагається повернення турбін із Криму до Росії.

Крім того, німецька компанія пішла на низку інших обмежувальних кроків щодо Росії: припинила постачати обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за вже чинними контрактами, запровадила новий режим експортного контролю до Росії, суворіший, ніж вимагають санкції ЄС, оголосила про вихід із одного зі спільних підприємств у Росії, де вона не мала контрольного пакету голосів, і почала процес скасування ліцензійних угод із російськими компаніями, що стосуються обладнання для теплових електростанцій.

У Росії вже давно не дуже приховували, що мають намір насправді використати згадані турбіни для нових електростанцій у Криму, що після окупації і від’єднання від енергомережі України потерпає від нестачі електроенергії. Росія не має власних технологій і можливостей виробляти такі турбіни; також, за повідомленнями російської преси, потрібні турбіни не вдалося купити й на зовнішніх ринках. «Сіменс» заявляє, що російські контрагенти неодноразово подавали письмові підтвердження і зобов’язання, що ці турбіни, офіційно призначені для планованої електростанції на Таманському півострові в Росії, не опиняться у Криму.

Після того, як стало відомо, що всі чотири турбіни все-таки перевезені з Росії до Криму, Москва заявила, що, незважаючи ні на що, тепер, як і планувала, запустить дві кримські електростанції наступного року.