Німецький концерн «Сіменс»: російські партнери порушили умови договору про поставку турбін

Берлін – Досі не було таємницею, що економічні санкції проти Росії німецькі підприємства порушують. І якщо так, то порушники мають бути покарані. Але досі інформація про це з’являлася щодо не надто важливих партнерів російського бізнесу. І от – прецедент з німецьким концерном «Сіменс», котрий постачив обладнання для теплових електростанцій в окупований Росією український Крим. Від компанії забажали пояснень багаточисельні ЗМІ. І концерн їх надав та 21 липня оголосив про припинення поставок обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за вже чинними контрактами.

Німецький концерн Сіменс щодо його співробітництва з російськими партнерами, зокрема, щодо поставок до анексованого Криму забороненого санкціями обладнання для електростанцій – парогазових турбін, які мали бути транспортовані на російський Тамань, дав свої пояснення. Російські партнери порушили умови угоди та зробили це без згоди виробника, заявили представники концерну. А сам «Сіменс» звернувся з позовом до московського суду проти свого партнера – «Технопромекспорту».

Водночас з’явилася нова інформація, начебто в порт окупованої Феодосії доставлені ще дві турбіни «Сіменса» – для ТЕС, яку мають будувати в окупований Саках. Натомість ЗМІ почали обговорювати ще одну тему: «Сіменс» начебто розглядає можливість виходу зі спільних підприємств з російськими компаніями, які відправили його обладнання в окупований Крим. Це повідомлення концерн спростував, але повідомив, що припиняє поставки енергообладнання до Росії.

«Сіменс» зганьбила Росія?

Негайно відреагував часопис «Шпігель»: «Сіменс» нині інтенсивно розгрібає скандал щодо його турбін, які, всупереч забороні, опинилися в Криму. А як наслідок – шеф російської партнерської фірми «Силові машини», де у концерну – більшість акцій, Роман Філіппов пішов у відставку. Російська юстиція звинувачує його в розголошенні державної таємниці, щоправда, незрозуміло, чи пов’язано це з «Сіменсом», який не коментує відставки».

Також газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» прокоментувала рішення про припинення поставок енергобладнання до Росії. Як і інше питання – щодо вже відправленого обладнання до Криму: «Росія одержала від «Сіменса» турбіни для Криму. Тепер ідеться про те, чи спроможні російські інженери запустити їх у роботу, адже досі цю роботу виконували фахівці концерну. Нині вони підпадають під заборону в’їзду на анексовану територію. Тож, можливо, що ці турбіни взагалі не зможуть запрацювати. Деякі експерти впевнені, що без допомоги виробника жодне російське підприємство не в змозі запустити і обслуговувати таке обладнання. Тож для росіян, які не мають досвіду в цій справі, це буде випробування.

Концерн матиме справу з європейськими та американськими відомствами

Тож «Франкфуртер альгемайне цайтунг» доходить висновку, що злий жарт із «Сіменсом» зіграла його легковажність, а навмисних дій на порушення санкцій він не здійснював. Оскільки «менеджери концерну не можуть бути такими дурними, щоб заради угоди на 112 мільйонів євро зашкодити своєму відмінному у світі іміджу».

Тепер концерн матиме справу з європейськими та американськими відомствами, котрі контролюють дотримання санкцій. Також ця афера може стати приводом для недовіри у таких угодах і зашкодити відносинам німецьких підприємств з російськими партнерами.

Східний комітет німецької економіки твердо стоїть на своєму: «Німецькі підприємства дотримуються санкцій проти Росії». Тим часом офіційна Німеччина перевела відповідальність за порушення санкцій на сам концерн, який, у свою чергу, перекинув її на партнера.

Німецький концерн «Сіменс» 1 липня оголосив про припинення поставок обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за вже чинними контрактами

Крім того, «Сіменс» оголосив про вихід з російської компанії «Интеравтоматика», де німецькому концернові належало 45,7% акцій. У концерні припускають, що саме за допомогою цієї компанії турбіни «Сіменс» перевезли з Краснодарського краю до Криму.

Про те, що турбіни незаконно ввезли до Криму для використання на електростанціях, стало відомо на початку липня 2017 року. Після цього «Сіменс» подав до суду позови на три російські компанії, імовірно, причетні до цього.

Турбіни були зроблені на спільному підприємстві німецького концерну і російського підприємства «Силові машини» для використання, відповідно до контракту, в Краснодарському краї Росії. Після цього їх переробили на підприємствах компанії «Ростех» і перевезли з Росії до Криму.

Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям поставляти будь-яке обладнання та продукцію до окупованого Росією Криму.