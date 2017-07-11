Компанія Siemens вирішила переглянути відносини з Росією через турбіни, завезені до Криму – агентство

Німецька компанія Siemens AG муситиме обміркувати свої подальші відносини з Росією після того, як із Росії до Криму були незаконно доставлені газові турбіни цієї компанії всупереч санкціям Європейського союзу, інформує агентство «Ройтерз» із посиланням на неназване джерело в компанії.

Тепер «повернення до звичного порядку справ неможливе», заявило джерело.

За словами цього джерела, компанія має діяти холоднокровно і відповідально. «Мусить бути певний вплив на деякі конкретні відносини», – заявило джерело.

Російське агентство «Інтерфакс», зі свого боку, повідомило з посиланням на неназваного офіційного представника Європейського союзу, що Європейська комісія вже почала контактувати з компетентними відомствами Німеччини у зв’язку з порушенням санкційного режиму через завезення турбін до Криму з Росії. Цей представник нагадав, що саме країни-члени відповідальні за запровадження і дотримання санкцій.

Раніше у вівторок посол Німеччини в Росії Рюдіґер фон Фріч в інтерв’ю цьому ж агентству заявив, що розслідувати порушення має влада Росії. За його словами, якщо інформація про турбіни підтвердиться, то «компанія Siemens була серйозно обманута, і це було порушенням контракту, серйозним підривом довіри і дуже сильним ударом по інвестиціях у Росію».

У понеділок сама компанія «Сіменс» підтвердила інформацію про доставку до окупованого Росією Криму принаймні двох із чотирьох її турбін усупереч санкціям щодо півострова.

Компанія заявила тоді, що висуне кримінальні звинувачення проти неназваних осіб, відповідальних за це порушення, а також подасть судові позови з метою зупинити доставку до Криму іншого обладнання й домогтися повернення турбін із Криму назад до Росії. Інакше, заявили в компанії, вона буде домагатися скасувати весь контракт. Крім того, Siemens зважує й інші додаткові кроки, мовилося в повідомленні.

«Сіменс» наголошує, що турбіни були поставлені для електростанції на Таманському півострові в Росії і перевезені з Росії до Криму «проти волі» компанії. Це, наголосила компанія, становить очевидне порушення контракту, який прямо забороняє російському контрагентові здійснювати поставки до Криму. Як мовилося в повідомленні, впродовж минулих кількох місяців контрагент неодноразово письмово запевняв Siemens, що перевезення турбін до Криму не буде.

При цьому, заявили в компанії, «Сіменс» почав внутрішнє розслідування щодо всіх своїх спільних підприємств і партнерів у Росії, щоб гарантувати відсутність будь-яких поставок чи надання послуг, що могли б порушити експортні обмеження.

Минулого тижня стало відомо, що до окупованого Криму з сусідньої Росії були доставлені газові турбіни для електростанції, яку будує в Севастополі фактична російська влада. Агентство «Ройтерз» оприлюднило розслідування, що підтвердило: йдеться про турбіни компанії Siemens, що потрапили з Росії до Криму з порушенням санкцій Європейського союзу. За цими даними, турбіни були офіційно призначені для електростанції на Таманському півострові в Росії, але звідти були морем перевезені на окупований український Кримський півострів.

Про можливість перенаправити «таманські» турбіни до Криму говорили й раніше, але «Сіменс» наголошував, що його турбіни призначені тільки для Тамані, але не для окупованого українського півострова, куди постачання такого обладнання заборонене санкціями ЄС. Компанія Siemens також заперечує свою причетність до перенаправлення турбін із Росії до Криму.

Європейський союз, а також США й інші країни «Групи семи» і ще низка держав запровадили щодо Росії кілька пакетів санкцій через її агресію проти України – спершу через окупацію Криму, потім через втручання на сході України. Частина цих санкцій забороняє економічні контакти з окупованим півостровом і з захопленими Росією компаніями на ньому.