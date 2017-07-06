Німецька компанія Siemens попередила, що не буде обслуговувати незаконно ввезені до Криму турбіни

Німецька компанія Siemens AG заявила, що не буде обслуговувати свої незаконно ввезені з Росії до Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться.

Як мовиться в повідомленні компанії, «Сіменс» ужив усіх можливих юридичних заходів, щоб не допустити такого завезення виробів фірми у підсанкційний Крим, і вживе належних оперативних заходів, щоб не допустити незаконного використання обладнання, а саме не буде надавати ніяких поставок чи послуг для монтажу, підтримки роботи і гарантійного обслуговування.

Компанія наголосила, що багато разів попереджала всіх клієнтів, що виконує всі експортні обмеження, і підтвердила, що якщо перенаправлення недавно закуплених турбін із Росії до Криму дійсно відбулося, це становитиме очевидне порушення контрактних домовленостей.

Наразі компанія перевіряє повідомлення про доставку її турбін до Криму і створила робочу групу, яка має розслідувати обставини, і ця група вже ретельно працює, щоб встановити факти, мовиться в повідомленні.

Днями в соцмережах почали з’являтися повідомлення про доставку до Криму, до міста Севастополя, газових турбін для електростанцій, які фактична російська влада будує на окупованому українському півострові, і фотографій, із яких вочевидь випливає, що це турбіни виробництва компанії «Сіменс».

У середу агентство «Ройтерз» оприлюднило своє розслідування, яке встановило: турбіни виготовило спільне підприємство Siemens із російською стороною, в якому німецька компанія має 65%, у російському Санкт-Петербурзі, і вони офіційно призначалися для планованої електростанції на півострові Тамані в Росії, що межує з Кримом. Туди вони й були доставлені, але потім російська державна компанія «Технопромекспорт», що закупила їх нібито для таманської електростанції, перевезла їх морем із Росії, з Тамані, до Криму, до Севастополя. За даними агентства, Росія не змогла закупити потрібних турбін, яких вона самостійно не виробляє, для електростанцій у Криму на світовому ринку.

Про можливість перенаправити «таманські» турбіни до Криму говорили й раніше, але «Сіменс» наголошував, що його турбіни призначені тільки для Тамані, але не для окупованого українського півострова, куди постачання такого обладнання заборонене санкціями ЄС, пише Reuters. Компанія «Сіменс» також заперечила свою причетність до перенаправлення турбін із Росії до Криму.

Європейський союз, а також США й інші країни «Групи семи» і ще низка держав запровадили щодо Росії кілька пакетів санкцій через її агресію проти України – спершу через окупацію Криму, потім через втручання на сході України. Частина цих санкцій забороняє економічні контакти з окупованим півостровом і з захопленими Росією компаніями на ньому.