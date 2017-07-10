Німецька компанія Siemens пообіцяла кримінальну справу через незаконне ввезення її турбін до Криму

Німецька компанія Siemens AG підтвердила, що «з надійних джерел» має інформацію про доставку до окупованого Росією Криму принаймні двох із чотирьох її турбін усупереч санкціям щодо півострова.

Компанія заявила, що висуне кримінальні звинувачення проти неназваних осіб, відповідальних за це порушення, а також подасть судові позови з метою зупинити доставку до Криму іншого обладнання й домогтися повернення турбін до Росії. Інакше, заявили в компанії, вона буде домагатися скасувати весь контракт. Крім того, Siemens зважує й інші додаткові кроки, мовиться в повідомленні.

«Сіменс» наголошує, що турбіни були поставлені для електростанції на Таманському півострові в Росії і перевезені з Росії до Криму «проти волі» компанії. Це, наголосила компанія, становить очевидне порушення контракту, який прямо забороняє російському контрагентові здійснювати поставки до Криму. Як мовиться в повідомленні, впродовж минулих кількох місяців контрагент неодноразово письмово запевняв Siemens, що перевезення турбін до Криму не буде.

При цьому, заявили в компанії, «Сіменс» почав внутрішнє розслідування щодо всіх своїх спільних підприємств і партнерів у Росії, щоб гарантувати відсутність будь-яких поставок чи надання послуг, що могли б порушити експортні обмеження. Це, мовиться в повідомленні, стосується і російської фірми «Інтеравтоматика», в якій «Сіменс» має міноритарну частку: Siemens наполягає негайно припинити будь-яку діяльність, пов’язану з Кримом, і російська фірма вже письмово підтвердила цей крок.

Російська фірма «Інтеравтоматика», що є спільним підприємством із 47,5-відсотковою участю компанії «Сіменс», за даними російських і західних агентств, має намір встановлювати й запускати німецькі турбіни в окупованому Криму.

Минулого тижня стало відомо, що до окупованого Криму з сусідньої Росії були доставлені газові турбіни для електростанції, яку будує в Севастополі фактична російська влада. Агентство «Ройтерз» оприлюднило розслідування, що підтвердило: йдеться про турбіни компанії Siemens, що потрапили з Росії до Криму з порушенням санкцій Європейського союзу. За цими даними, турбіни були офіційно призначені для електростанції на Таманському півострові в Росії, але звідти були морем перевезені на український Кримський півострів.

Про можливість перенаправити «таманські» турбіни до Криму говорили й раніше, але «Сіменс» наголошував, що його турбіни призначені тільки для Тамані, але не для окупованого українського півострова, куди постачання такого обладнання заборонене санкціями ЄС. Компанія Siemens також заперечила свою причетність до перенаправлення турбін із Росії до Криму.

Європейський союз,США й інші країни «Групи семи» і ще низка держав запровадили щодо Росії кілька пакетів санкцій через її агресію проти України – спершу через окупацію Криму, потім через втручання на сході України. Частина цих санкцій забороняє економічні контакти з окупованим півостровом і з захопленими Росією компаніями на ньому.