Речник Кремля назвав російськими турбіни німецької компанії Siemens, незаконно ввезені до Криму

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав російськими турбіни німецької компанії Siemens, незаконно ввезені з Росії до Криму з порушенням санкцій Європейського союзу.

За його словами, на окупованому півострові «встановлюються турбіни російського виробництва, зібрані в російських компаніях».

За даними оприлюдненого раніше розслідування агентства «Ройтерз», турбіни, про які йдеться, дійсно виготовило на території Росії, в Санкт-Петербурзі, спільне підприємство з російською стороною, в якому німецька компанія має 65%. При цьому турбіни офіційно призначалися для планованої електростанції на Таманському півострові в Росії, і «Сіменс» іще попередніми роками брав зі своїх російських контрагентів письмове зобов’язання, що ці турбіни не опиняться в окупованому Криму.

Іншу версію, що суперечить заяві Пєскова, висувала російська державна компанія «Технопромекспорт», яка закупила турбіни нібито для Тамані: вона стверджувала, що купила ці турбіни виробництва компанії «Сіменс», але «на вторинному ринку», і таким чином німецька компанія не відповідальна за порушення санкцій.

Сама компанія Siemens визнала своїми газові турбіни, незаконно завезені з Росії до Криму, і пообіцяла звернутися до судів, щоб покарати винних в очевидному, за її словами, порушенні санкційного режиму і домогтися зупинки можливих нових поставок та повернення згаданих турбін з Криму до Росії.

Європейський союз, США й інші країни «Групи семи» та ще низка держав запровадили щодо Росії кілька пакетів санкцій через її агресію проти України – спершу через окупацію Криму, потім через втручання на сході України. Частина цих санкцій забороняє економічні контакти з окупованим півостровом і з захопленими Росією компаніями на ньому.