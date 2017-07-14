У Росії затриманий директор компанії, пов’язаної з постачанням турбін до окупованого Криму

ФСБ Росії затримала 13 липня в Санкт-Петербурзі директора компанії «Силові машини» Романа Філіппова за підозрою в розголошенні державної таємниці. Про це повідомляють російські інформагенції, цитуючи анонімні джерела.

Компанію «Силові машини» контролює російський олігарх Олексій Мордашов. «Силові машини» мають спільне підприємство з німецькою компанією Siemens, яка опинилася в скрутній ситуації через заборонене санкціями постачання її турбін до окупованого Криму.

Наразі неясно, чи пов’язане затримання Філіппова з питаннями щодо Криму. Після обшуків на робочому місці і вдома силовики відпустили Філіппова під підписку про невиїзд.

Компанія «Силові машини» та речник Мордашова відмовилися коментувати затримання. Сам Філіппов не був доступний для коментарів 13 липня.

Німецька компанія Siemens уклала контракт на поставку турбін для проекту в Краснодарському краї, який через Керченську протоку межує з окупованим Кримом. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що щонайменше дві, а, можливо, й усі чотири передбачені цим контрактом турбіни доставлені до Криму в обхід європейських санкцій проти Росії.