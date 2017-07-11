Німецька компанія Siemens звернулася до суду в Москві через турбіни, завезені з Росії до Криму

Німецька компанія Siemens AG подала позови до Арбітражного суду Москви через її газові турбіни, всупереч санкціям незаконно доставлені з Росії до Криму.

За даними картотеки арбітражних справ, відповідачами є дві російські компанії з назвою «Зовнішньоекономічне об’єднання «Технопромекспорт»: ВАТ «ЗО «Технопромекспорт», що є підрозділом державної корпорації «Ростех» і займається будівництвом енергетичних об’єктів, і ТОВ «ЗО «Технопромекспорт», що є офіційним будівельником електростанцій в окупованому Криму, для яких незаконно доставили турбіни.

Крім того, відповідачем є російська компанія ТОВ «Сіменс технології газових турбін», спільне підприємство з російською стороною самої компанії «Сіменс», яка має в ньому 65% – на заводі цієї компанії в Росії, в Ленінградській області були збудовані турбіни Siemens, завезені з Росії до Криму попри неодноразові застереження німецької компанії.

Матеріальних вимог компанія «Сіменс» не висуває.

Інших подробиць позовів наразі немає.

У понеділок компанія «Сіменс» заявила, що висуне кримінальні звинувачення проти неназваних осіб, відповідальних за це порушення, а також подасть судові позови з метою зупинити доставку до Криму іншого обладнання й домогтися повернення турбін із Криму назад до Росії. Інакше, заявили в компанії, вона буде домагатися скасувати весь контракт. Крім того, Siemens зважує й інші додаткові кроки, мовилося в повідомленні.

Компанія тоді підтвердила інформацію про доставку до окупованого Росією Криму принаймні двох із чотирьох її турбін усупереч санкціям щодо півострова.

«Сіменс» наголошує, що турбіни були поставлені для електростанції на Таманському півострові в Росії і перевезені з Росії до Криму «проти волі» компанії. Це, наголосила компанія, становить очевидне порушення контракту, який прямо забороняє російському контрагентові здійснювати поставки до Криму. Як мовилося в повідомленні, впродовж минулих кількох місяців контрагент неодноразово письмово запевняв Siemens, що перевезення турбін до Криму не буде.

При цьому, заявили в компанії, «Сіменс» почав внутрішнє розслідування щодо всіх своїх спільних підприємств і партнерів у Росії, щоб гарантувати відсутність будь-яких поставок чи надання послуг, що могли б порушити експортні обмеження.

Минулого тижня стало відомо, що до окупованого Криму з сусідньої Росії були доставлені газові турбіни для електростанції, яку будує в Севастополі фактична російська влада. Агентство «Ройтерз» оприлюднило розслідування, що підтвердило: йдеться про турбіни компанії Siemens, що потрапили з Росії до Криму з порушенням санкцій Європейського союзу. За цими даними, турбіни були офіційно призначені для електростанції на Таманському півострові в Росії, але звідти були морем перевезені на окупований український Кримський півострів.

Про можливість перенаправити «таманські» турбіни до Криму говорили й раніше, але «Сіменс» наголошував, що його турбіни призначені тільки для Тамані, але не для окупованого українського півострова, куди постачання такого обладнання заборонене санкціями ЄС. Компанія Siemens також заперечує свою причетність до перенаправлення турбін із Росії до Криму.

Європейський союз, а також США й інші країни «Групи семи» і ще низка держав запровадили щодо Росії кілька пакетів санкцій через її агресію проти України – спершу через окупацію Криму, потім через втручання на сході України. Частина цих санкцій забороняє економічні контакти з окупованим півостровом і з захопленими Росією компаніями на ньому.