У «Ростех» визнали відправку турбін Siemens до Криму – ЗМІ

Дочірня структура «Ростеху» «Технопромекспорт» підтвердила факт модернізації і постачання до анексованого Криму турбін Siemens, повідомляє РБК з посиланням на заяву компанії.

У компанії зазначають, що у зв’язку з банкрутством у 2016 році «Технопромекспорт» пропонував Siemens «викупити назад» турбіни, однак німецький концерн відмовився. Після цього турбіни були «модернізовані» і відправлені до Криму.

21 липня Siemens оголосив про припинення поставок обладнання російським держкомпаніям. У німецькому концерні заявили, що знайшли докази того, що всі чотири газові турбіни, які були поставлені влітку 2016 року у Краснодарський край, були на місці модифіковані та незаконно переміщені до анексованого Криму.

11 липня Siemens подала позов в Арбітражний суд Москви проти російських компаній-партнерів. Концерн зажадав повернути на Тамань турбіни з Криму. У «Технопромекспорті» наполягають, що турбіни для Криму придбали на вторинному ринку і провели модернізацію установок своїми силами. Кремль заявив, що на півострові встановлюють турбіни російського виробництва, зібрані з російських компонентів.

В Євросоюзі заявили про узгодження нових санкцій щодо Росії через турбіни Siemens у Криму.