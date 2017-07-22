ТЕС у Криму запустяться у 2018-му попри ситуацію з турбінами Siemens – Міненерго Росії

Заступник російського міністра енергетики Андрій Черезов заявив, що ситуація з турбінами Siemens, які Росія доставила на територію анексованого нею Криму, ніяк не вплине на термін запуску електростанцій на півострові, про це з посиланням на інтерв'ю чиновника«РИА Новости» повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Термін установлений. Це перший квартал 2018 року. Нічого не змінюється. Устаткування, яке встановлено (в Криму – КР), вироблено в Російській Федерації. Наша основна задача – щоб у першому кварталі 2018 року станції почали виробляти генерацію. Іншого плану немає. Крим – російська територія, й нам потрібно її убезпечити», – вважає Черезов.

Німецький концерн Siemens оголосив про припинення поставок обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за контрактами, що вже діють. Як ідеться в заяві концерну, таке рішення Siemens ухвалив через перевезення з Росії до окупованого нею Криму газових турбін в обхід санкцій.

Siemens також запроваджує новий режим експортного контролю, більш суворий, ніж вимагають санкції. Так усі можливі майбутні поставки до Росії відбудуться тільки після того, як концерн упевниться, що обладнання буде встановлене в місці призначення, передбаченому контрактом, ідеться в заяві.

Siemens оголосив, що починає процес скасування своїх ліцензійних угод з російськими компаніями, що стосуються обладнання для теплових електростанцій.

Про те, що турбіни незаконно ввезли з Росії до Криму для використання на електростанціях, стало відомо на початку липня 2017 року. Після цього Siemens подав до суду в Москві позови на три російські компанії, ймовірно, причетні до цього.

Російська сторона заявляє, що доставлені до Криму турбіни російського виробництва.

Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям постачати будь-яке обладнання і продукцію, а також послуги до окупованого Росією Криму.