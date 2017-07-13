Агентство Reuters повідомило про можливу доставку ще двох турбін Siemens із Росії до Криму

Інформаційне агентство «Ройтерз» повідомило, що до окупованого Росією українського Криму могли доставити всупереч санкціям Європейського союзу з сусідньої Росії ще дві турбіни виробництва німецької компанії «Сіменс» до двох доставлених раніше.

Як повідомило агентство в ніч на четвер за київським часом, двоє його репортерів бачили це обладнання в порту в Феодосії на окупованому півострові. Незалежних підтверджень того, що ці два циліндричні об’єкти під синіми покривалами, схожі на два доставлені раніше до окупованого Севастополя, є теж турбінами німецької компанії, на час публікації агентство не мало. Але їхні розміри і форма відповідають публічно оприлюдненим зображенням газових турбін компанії «Сіменс», мовиться в повідомленні.

У середу речник німецької компанії в її штаб-квартирі в Баварії Яшар Азад сказав агентству, що «Сіменс» усе ще намагається встановити всі факти, зокрема, місце перебування решти двох із загалом чотирьох турбін, про які говорять останнім часом.

На самому окупованому російському півострові представник фактичної російської влади заявив цьому ж агентству, що говорити про ці турбіни не можна, «бо ж, ви розумієте, санкції, Siemens».

У середу уряд Німеччини закликав компанію Siemens AG якнайшвидше і якнайповніше подати пояснення з приводу того, яким чином її газові турбіни, всупереч чинним санкціям Європейського союзу, дісталися до окупованого Росією українського Криму з сусідньої Росії. Як заявив журналістам у Берліні речник канцлера Анґели Меркель Штеффен Зайберт, німецький уряд стежить за справою «з великою увагою».

За його словами, дотримання санкцій – це в першу чергу відповідальність компанії «Сіменс». Саме компанія, сказав він, має перевіряти, щоб усі її ділові стосунки відповідали санкційному режимові. «Доставка турбін до Криму всупереч умовам контракту і попри запевнення на найвищому рівні … варта особливої уваги і цілковито неприпустима», – наголосив речник.

У вівторок компанія Siemens подала позови до Арбітражного суду Москви через її газові турбіни, всупереч санкціям незаконно доставлені з Росії до Криму. Серед відповідачів є і спільне підприємство німецької компанії в Росії, в якому «Сіменс» має 65% і на заводі якого в Росії й були збудовані згадані турбіни. У компанії також заявили, що будуть змушені обміркувати свої подальші відносини з Росією після справи з турбінами, після якої «повернення до звичного порядку справ неможливе».

У понеділок компанія «Сіменс» заявила, що висуне кримінальні звинувачення проти неназваних осіб, відповідальних за це порушення, а також подасть судові позови з метою зупинити доставку до Криму іншого обладнання й домогтися повернення турбін із Криму назад до Росії. Інакше, заявили в компанії, вона буде домагатися скасувати весь контракт. Крім того, Siemens зважує й інші додаткові кроки, мовилося в повідомленні.

Компанія тоді підтвердила інформацію про доставку до окупованого Росією Криму принаймні двох із чотирьох її турбін усупереч санкціям щодо півострова. Вона також пообіцяла, що не братиме участі в монтажі, налагодженні і гарантійному обслуговуванні турбін, якщо їх усе-таки встановлять там.

«Сіменс» наголошує, що турбіни були поставлені на замовлення для електростанції на Таманському півострові в Росії і потім перевезені з Росії до Криму «проти волі» компанії. Siemens також заперечує свою причетність до перенаправлення турбін із Росії до Криму. Це, наголосила компанія, становить очевидне порушення контракту, який прямо забороняє російському контрагентові здійснювати поставки до Криму. Як мовилося в повідомленні, впродовж минулих кількох місяців контрагент неодноразово письмово запевняв Siemens, що перевезення турбін до Криму не буде.

При цьому, заявили в компанії, «Сіменс» почав внутрішнє розслідування щодо всіх своїх спільних підприємств і партнерів у Росії, щоб гарантувати відсутність будь-яких поставок чи надання послуг, що могли б порушити експортні обмеження.

Минулого тижня стало відомо, що до окупованого Криму з сусідньої Росії були доставлені газові турбіни для електростанції, яку будує в Севастополі фактична російська влада. Агентство «Ройтерз» оприлюднило розслідування, що підтвердило: йдеться про турбіни компанії Siemens, що потрапили з Росії до Криму з порушенням санкцій Європейського союзу. За цими даними, турбіни були офіційно призначені для електростанції, на папері планованої на Таманському півострові в Росії, але звідти були морем перевезені на окупований український Кримський півострів.

Про можливість перенаправити «таманські» турбіни до Криму для двох нових електростанцій, у Севастополі і Сімферополі, в Росії говорять уже кілька років, від часу окупації півострова 2014 року. Але «Сіменс» щоразу наголошував, що його турбіни призначені тільки для Тамані, але не для окупованого українського півострова, куди постачання такого обладнання заборонене санкціями ЄС.

Європейський союз, а також США й інші країни «Групи семи» і ще низка держав запровадили щодо Росії кілька пакетів санкцій через її агресію проти України – спершу через окупацію Криму, потім через втручання на сході України. Частина цих санкцій забороняє економічні контакти з окупованим півостровом і з захопленими Росією компаніями на ньому.