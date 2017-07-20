У Росії звільнили директора компанії, пов’язаної з постачанням турбін до анексованого Криму

Генерального директора російської компанії «Силові машини» Романа Філіппова відправили у відставку. Ця компанія разом із німецьким концерном Siemens виробляють газові турбіни. На початку липня агентство Reuters повідомило про доставку анексований Крим в обхід санкцій щонайменше двох турбін Siemens.

Як повідомляють російські ЗМІ, рішення про відставку Філіппова ухвалила рада директорів. Його повноваження припинили достроково. Причини звільнення не розкривають.

13 липня стало відомо, що співробітники ФСБ Росії в Санкт-Петербурзі затримали Філіппова за підозрою в розголошенні державної таємниці. У нього вдома і в офісі пройшли обшуки, самого гендиректора «Силових машин» допитали. Після цього його відпустили під підписку про невиїзд.

Спочатку затримання Філіппова ЗМІ пов’язали зі скандалом навколо постачання турбін Siemens в Крим. Однак пізніше з’явилися повідомлення, що ці події не пов’язані.