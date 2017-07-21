Німецький концерн Siemens призупиняє постачання обладнання державним компаніям Росії

Німецький концерн Siemens оголосив про припинення поставок обладнання російським компаніям, підконтрольним державі. Про це йдеться в поширеній 21 липня заяві концерну.

Таке рішення Siemens ухвалив через перевезення до окупованого Росією Криму газових турбін в обхід санкцій.

Крім того, Siemens оголосив про вихід з російської компанії «Интеравтоматика», де німецькому концерну належало 45,7% акцій. У концерні припускають, що саме за допомогою цієї компанії турбіни Siemens перевезли з Краснодарського краю до Криму.

Про те, що турбіни незаконно ввезли до Криму для використання на електростанціях, стало відомо на початку липня 2017 року. Після цього Siemens подав до суду позови на три російські компанії, імовірно причетні до цього.

Турбіни були зроблені на спільному підприємстві німецького концерну і російського підприємства «Силові машини» для використання в Краснодарському краї. Після цього їх переробили на підприємствах компанії «Ростех» і перевезли до Криму.

Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям поставляти будь-яке обладнання та продукцію до окупованого Росією Криму.