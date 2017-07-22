Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
22 Липень 2017, Київ 20:15
Відео

Загадкові жителі Криму і нова загроза з Росії | Крим.Реалії ТБ

Загадкові жителі Криму і нова загроза з Росії | Крим.Реалії ТБ
Будь ласка, зачекайте
0:21:11
0:00:00 /0:21:11
ЗАВАНТАЖИТИ

Їхні предки створили одну з найбільших імперій світу та контролювали Європу та Азію, але тепер на півострові їх залишилося менше тисячі людей. Хто ж вони, ці загадкові жителі Криму? Нащадки великих полководців чи володарі таємних знань? Також в цьому випуску ви дізнаєтесь – яка нова загроза з Росії з’явилася на півострові. Та чи варто вірити заспокійливим заявам кримських чиновників, які призначені Москвою? Головні події в житті Криму та найзагадковіші сторінки історії півострова – у новому випуску програми «Крим.Реалії»

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG