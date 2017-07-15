Клімкін: випадок з компанією Siemens в Росії – урок для всього відповідального бізнесу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що випадок з компанією Siemens в Росії – це урок для всього відповідального бізнесу.

«Урок для всього відповідального бізнесу: будь-яка співпраця з Росією – це взаємодія з шахраями. Працюємо з цієї нагоди далі», – написав міністр у twitter.

11 липня Siemens AG подала позови до Арбітражного суду Москви через її газові турбіни, всупереч санкціям незаконно доставлені з Росії до анексованого Криму, відповідачами є дві російські компанії.

Перед цим у компанії Siemens заявили, що висунуть кримінальні звинувачення проти неназваних осіб, відповідальних за поставку турбін, а також подадуть судові позови з метою зупинити доставку до Криму іншого обладнання й домогтися повернення турбін із Криму назад до Росії. Інакше, заявили в компанії, вона буде домагатися скасувати весь контракт.

Німецька компанія Siemens уклала контракт на поставку турбін для проекту в Краснодарському краї Росії, який через Керченську протоку межує з окупованим українським Кримом. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що щонайменше дві, а, можливо, й усі чотири передбачені цим контрактом турбіни доставлені з Росії до Криму в обхід європейських санкцій щодо окупованого півострова.