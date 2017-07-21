Ситуація з турбінами Siemens підриває відносини бізнесу Німеччини й Росії – посадовець

Ситуація з турбінами німецької компанії Siemens у Росії, підриває довірливі відносини німецько-російського бізнесу, заявив голова правління Німецько-російської зовнішньоторговельної палати Маттіас Шепп.

Цим відносинам завдано серйозної шкоди, і наслідки цього ще важко оцінити, сказав він в інтерв’ю російському державному агентству «РІА Новості».

Раніше у п’ятницю німецький концерн Siemens оголосив про припинення поставок обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за вже чинними контрактами. Як мовиться в заяві концерну, таке рішення Siemens ухвалив через перевезення з Росії до окупованого нею Криму газових турбін в обхід санкцій.

«Сіменс» також запроваджує новий режим експортного контролю, суворіший, ніж вимагають санкції, так що всі можливі майбутні поставки до Росії відбудуться тільки після того, як концерн упевниться, що обладнання буде встановлене в місці призначення, передбаченому контрактом, мовиться в заяві.

Крім того, Siemens оголосив про вихід зі спільної з російською стороною компанії «Інтеравтоматика», де німецькому концернові належало 45,7% акцій. У концерні припускають, що саме за допомогою цієї компанії турбіни Siemens перевезли з Росії до Криму.

Також «Сіменс» оголосив, що починає процес скасування своїх ліцензійних угод із російськими компаніями, що стосуються обладнання для теплових електростанцій.

Про те, що турбіни незаконно ввезли з Росії до Криму для використання на електростанціях, стало відомо на початку липня 2017 року. Після цього Siemens подав до суду в Москві позови на три російські компанії, імовірно, причетні до цього.

Турбіни були зроблені на спільному підприємстві німецького концерну і російського підприємства «Силові машини» для використання, відповідно до контракту, у Краснодарському краї Росії. Після цього їх переробили на підприємствах компанії «Ростех» і перевезли з Росії до Криму.

Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям постачати будь-яке обладнання і продукцію, а також послуги до окупованого Росією Криму.