Німеччина закликала ЄС розширити санкції проти Росії через скандал із турбінами Siemens – агентство

Німеччина закликала Європейський союз розширити список підсанкційних у Росії через скандал із газовими турбінами німецької компанії «Сіменс», які Москва, всупереч контрактам, завезла з Росії до окупованого Криму, що забороняють санкції ЄС стосовно окупованого півострова, повідомило агентство Reuters із посиланням на два окремі джерела у Брюсселі.

За повідомленням, Берлін прагне додати ще чотири юридичні і фізичні особи з Росії до переліку тих, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС. Цей пакет обмежень, що нині містить 150 осіб і 37 компаній, наразі чинний до 15 вересня.

Як сказав агентству один із посадовців Євросоюзу, саме цей момент перегляду пакета санкцій під час його продовження й є тим зручним моментом, коли список можуть розширити – як то вже бувало в минулому, коли для такого розширення були серйозні підстави, додав посадовець.

За даними одного з чільних дипломатичних джерел у Брюсселі, які наводить агентство, під санкції можуть потрапити посадовці Міністерства енергетики Росії і російська компанія, що сприяла перевезенню турбін із Росії до Криму.

Тим часом у Берліні речниця уряду Німеччини Ульріке Деммер наголосила, що турбіни були доставлені з Росії до Криму всупереч умовам контракту і попри запевнення в Росії на найвищих рівнях, що цього не станеться.

За її словами, Берлін нині розглядає, які можуть бути наслідки цього «неприйнятного» кроку Росії. При цьому речниця додала, що в першу чергу самі компанії мають домагатися дотримання режиму санкцій.

Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактам, завезла з Росії до Криму турбіни компанії «Сіменс» призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини німецькому недільному виданню Bild am Sonntag, в уряді Німеччини вже знову нагадали урядові Росії про обіцянку, яку її президент Володимир Путін давав нинішньому голові МЗС Німеччини Зіґмарові Ґабріелю, на той час іще міністрові економіки Німеччини, що турбіни призначені для Росії, а не для Криму.

При цьому Берлін наголосив Москві, що «таке масштабне порушення санкцій знову обтяжить німецько-російські відносини», додав речник.

Як мовилося у статті, речник також нагадав, що уряд Німеччини в минулому вже не раз звертав увагу Москви на можливе порушення санкцій і на поведінку російських фірм, що порушують контракти.

Раніше про те, що ситуація з турбінами німецької компанії Siemens у Росії підриває довірливі відносини німецько-російського бізнесу, заявляв голова правління Німецько-російської зовнішньоторговельної палати Маттіас Шепп.

Сам концерн «Сіменс» у відповідь на дії Росії вже повідомив, що припиняє поставки обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за вже чинними контрактами. «Сіменс» також запроваджує новий режим експортного контролю, суворіший, ніж вимагають санкції ЄС, так що всі можливі майбутні поставки до Росії відбудуться тільки після того, як концерн упевниться, що обладнання буде встановлене в місці призначення, передбаченому контрактом, мовилося в повідомленні концерну. Крім того, Siemens оголосив про вихід зі спільної з російською стороною компанії «Інтеравтоматика», де німецькому концернові належало 45,7% акцій. У концерні припускають, що саме за допомогою цієї компанії турбіни Siemens перевезли з Росії до Криму.

Також «Сіменс» оголосив, що починає процес скасування своїх ліцензійних угод із російськими компаніями, що стосуються обладнання для теплових електростанцій.

Концерн уже наголошував, що російські партнери, доставивши турбіни з Росії до окупованого нею Криму, порушили умови контракту, в якому містилася пряма заборона робити це. «Сіменс» також попередив, що не буде брати участі в установці, пуско-налагоджувальних роботах і гарантійному обслуговуванні цих турбін, якщо їх не повернуть назад із Криму до Росії – цього, зокрема, концерн домагається в московському суді.

У Росії ж у відповідь заявляють, що тепер, коли всі чотири турбіни вже у Криму, електростанції, для яких їх завезли, запустять, як і заплановано, 2018 року.

Санкції Євросоюзу, серед іншого, забороняють європейським компаніям постачати будь-яке обладнання і продукцію, а також послуги до окупованого Росією Криму.

Турбіни за ліцензіями і технологіями концерну Siemens виготовило його спільне з російською стороною підприємство в Росії – офіційно для планованої електростанції на Таманському півострові у Краснодарському краї Росії, що неподалік окупованого українського Криму. У Росії вже давно не дуже приховували, що мають намір насправді використати їх для нових електростанцій у Криму, що після окупації і від’єднання від енергомережі України потерпає від нестачі електроенергії. Росія не має власних технологій і можливостей виробляти такі турбіни; також, за повідомленнями російської преси, потрібні турбіни не вдалося купити й на зовнішніх ринках. «Сіменс» заявляє, що російські контрагенти неодноразово подавали письмові підтвердження і зобов’язання, що ці турбіни не опиняться у Криму.