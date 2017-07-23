У Німеччині попередили Росію про погіршення відносин через обман із турбінами Siemens

В уряді Німеччини заявили, що обман Москви, яка, всупереч контрактам, завезла з Росії до Криму газові турбіни німецької компанії «Сіменс», що забороняють санкції ЄС стосовно окупованого півострова, призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.

«Таке масштабне порушення санкцій знову обтяжить німецько-російські відносини», – заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини німецькому виданню Bild am Sonntag (цитуємо за сайтом медіакомпанії «Німецька хвиля», яка посилається на друковане число недільного видання; на його сайті ця стаття ще не оприлюднена).

Як мовиться у статті, Берлін нагадав Москві про обіцянку, яку президент Росії Володимир Путін свого часу дав тоді ще міністрові економіки, а нині голові МЗС Німеччини Зіґмарові Ґабріелю, що турбіни призначені для Росії, а не для Криму.

Раніше про те, що ситуація з турбінами німецької компанії Siemens у Росії підриває довірливі відносини німецько-російського бізнесу, заявляв голова правління Німецько-російської зовнішньоторговельної палати Маттіас Шепп.

Сам концерн «Сіменс» у відповідь на дії Росії вже повідомив, що припиняє поставки обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за вже чинними контрактами. «Сіменс» також запроваджує новий режим експортного контролю, суворіший, ніж вимагають санкції ЄС, так що всі можливі майбутні поставки до Росії відбудуться тільки після того, як концерн упевниться, що обладнання буде встановлене в місці призначення, передбаченому контрактом, мовилося в повідомленні концерну. Крім того, Siemens оголосив про вихід зі спільної з російською стороною компанії «Інтеравтоматика», де німецькому концернові належало 45,7% акцій. У концерні припускають, що саме за допомогою цієї компанії турбіни Siemens перевезли з Росії до Криму.

Також «Сіменс» оголосив, що починає процес скасування своїх ліцензійних угод із російськими компаніями, що стосуються обладнання для теплових електростанцій.

Концерн уже наголошував, що російські партнери, доставивши турбіни з Росії до окупованого нею Криму, порушили умови контракту, в якому містилася пряма заборона робити це. «Сіменс» також попередив, що не буде брати участі в установці, пуско-налагоджувальних роботах і гарантійному обслуговуванні цих турбін, якщо їх не повернуть назад із Криму до Росії – цього, зокрема, концерн домагається в московському суді.

У Росії ж у відповідь заявляють, що тепер, коли всі чотири турбіни вже у Криму, електростанції, для яких їх завезли, запустять, як і заплановано, 2018 року.

Санкції Євросоюзу, серед іншого, забороняють європейським компаніям постачати будь-яке обладнання і продукцію, а також послуги до окупованого Росією Криму.

Турбіни за ліцензіями і технологіями концерну Siemens виготовило його спільне з російською стороною підприємство в Росії – офіційно для планованої електростанції на Таманському півострові у Краснодарському краї Росії, що неподалік окупованого українського Криму. У Росії вже давно не дуже приховували, що мають намір насправді використати їх для нових електростанцій у Криму, що після окупації і від’єднання від енергомережі України потерпає від нестачі електроенергії. Росія не має власних технологій і можливостей виробляти такі турбіни; також, за повідомленнями російської преси, потрібні турбіни не вдалося купити й на зовнішніх ринках. «Сіменс» заявляє, що російські контрагенти неодноразово подавали письмові підтвердження і зобов’язання, що ці турбіни не опиняться у Криму.