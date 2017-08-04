У Росії називають санкції ЄС через скандал з Siemens «недружніми й нечесними»

МЗС Росії називає рішення ЄС про санкції проти Росії після скандалу з Siemens «недружнім і нечесним» кроком. Російська сторона заявляє, що залишає за собою право вжити кроки у відповідь.

Європейський союз 4 серпня додав до санкційного списку трьох чиновників і три компанії з Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму. Рішення 4 серпня опубліковане в Офіційному журналі ЄС. Як повідомили в Раді ЄС, відповідне рішення ухвалили за письмовою процедурою.

Санкції стосуються заступника міністра енергетики Росії Андрія Черезова, голови департаменту Міненерго Євгена Грабчака і гендиректора «Технопромекспорт» Сергія Топор-Гилки, а також трьох російських компаній – партнерів Siemens. Обмежувальні заходи передбачають замороження рахунків і заборону на в'їзд.

За даними ЄС, тепер санкції стосуються 153 російських громадян і 40 компаній.

Раніше Німеччина закликала Європейський союз розширити список підсанкційних осіб у Росії через скандал із газовими турбінами німецької компанії Siemens, які Москва, всупереч контрактам, завезла з Росії до окупованого Криму, що забороняють санкції ЄС стосовно окупованого півострова.

Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактам, завезла з Росії до Криму турбіни компанії Siemens призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.