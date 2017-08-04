Порошенко назвав нові санкції ЄС проти Росії «потужним сигналом агресору»

Президент України Петро Порошенко подякував Раді Європейського союзу за рішення про нові санкції проти Росії, запроваджені після скандалу з газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму. За його словами, рішення розширити санкції є «потужним сигналом агресору».

«Вдячний Раді ЄС за остаточне рішення накласти санкції проти Росії за «прецедент Сіменс». Заслужена відповідь за неповагу до контрактних зобов’язань і потужний сигнал агресору щодо непохитної єдності та солідарності між столицями Європейського союзу… Спроби обійти санкції цинічними схемами лише збільшуватимуть ціну за агресію. І бути цьому, допоки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом», – написав Порошенко у Facebook.

Європейський союз 4 серпня додав до санкційного списку трьох чиновників і три компанії з Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму.

Санкції стосуються заступника міністра енергетики Росії Андрія Черезова, голови департаменту Міненерго Євгена Грабчака і гендиректора «Технопромекспорту» Сергія Топор-Гилки, а також трьох російських компаній – партнерів Siemens. Обмежувальні заходи передбачають замороження рахунків і заборону на в'їзд.

За даними ЄС, тепер санкції стосуються 153 російських громадян і 40 компаній.