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04 Серпень 2017, Київ 19:37
Новини | Політика

Порошенко назвав нові санкції ЄС проти Росії «потужним сигналом агресору»

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко подякував Раді Європейського союзу за рішення про нові санкції проти Росії, запроваджені після скандалу з газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму. За його словами, рішення розширити санкції є «потужним сигналом агресору».

«Вдячний Раді ЄС за остаточне рішення накласти санкції проти Росії за «прецедент Сіменс». Заслужена відповідь за неповагу до контрактних зобов’язань і потужний сигнал агресору щодо непохитної єдності та солідарності між столицями Європейського союзу… Спроби обійти санкції цинічними схемами лише збільшуватимуть ціну за агресію. І бути цьому, допоки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом», – написав Порошенко у Facebook.

Європейський союз 4 серпня додав до санкційного списку трьох чиновників і три компанії з Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму.

Санкції стосуються заступника міністра енергетики Росії Андрія Черезова, голови департаменту Міненерго Євгена Грабчака і гендиректора «Технопромекспорту» Сергія Топор-Гилки, а також трьох російських компаній – партнерів Siemens. Обмежувальні заходи передбачають замороження рахунків і заборону на в'їзд.

За даними ЄС, тепер санкції стосуються 153 російських громадян і 40 компаній.

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