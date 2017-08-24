Турбіни Siemens для Криму були перепродані, щоб унеможливити оскарження – газета

Російське видання «Коммерсант» заявило, що з’ясувало схему передачі газових турбін німецької компанії «Сіменс» із Росії до окупованого Криму, що заборонено санкціями Європейського союзу, шляхом перепродажу – це, за повідомленням, майже не залишає шансів компанії оскаржити її в суді.

За даними видання, з документів арбітражних судів випливає, що у схемі взяли участь дві російські компанії з однаковою назвою «Зовнішньоекономічне об’єднання «Технопромекспорт»: ВАТ «ЗО «Технопромекспорт», що є підрозділом державної корпорації «Ростех» і займається будівництвом енергетичних об’єктів (на нинішній час воно вже збанкрутувало), і ТОВ «ЗО «Технопромекспорт», що є офіційним будівельником електростанцій в окупованому Криму, для яких незаконно доставили турбіни, і теж належить корпорації «Ростех».

Перша з них офіційно закупила чотири турбіни, вироблені в Росії за ліцензією німецького концерну на заводі російської компанії ТОВ «Сіменс технології газових турбін», спільного підприємства Siemens і російської фірми «Силові машини», в якому «Сіменс» має 65% акцій, офіційно для використання на майбутній електростанції на Таманському півострові, за контрактом, що прямо забороняв перевозити їх із Росії до Криму, навесні 2015 року. Але вже восени 2015 року замість Тамані ВАТ «Технопромекспорт» перепродало ці турбіни ТОВ «Технопромекспорт», і тепер нового власника турбін уже не стосується первісне обмеження контракту з Siemens щодо Криму.

Як пише газета, опитані нею юристи вважають, що за цією схемою російський суд, найімовірніше, не визнає чинності цього обмеження з первісного контракту.

«Сіменс» оскаржує перевезення його турбін із Росії до Криму, що заборонено санкціями Євросюзу, на порушення первісного контракту в Арбітражному суді Москви, домагаючись визнати угоду про турбіни недійсною і вжити заходів у зв’язку з недійсністю угоди (тобто, зокрема, повернути турбіни з Криму назад до Росії). Суд узяв справу до розгляду, але відмовився накласти захід для забезпечення позову у вигляді арешту на турбіни, які, таким чином, росіяни можуть почати монтувати у Криму, не чекаючи на рішення суду.

Крім того, німецький концерн пішов на низку інших обмежувальних кроків щодо Росії: припинив постачати обладнання російським компаніям, підконтрольним державі, навіть за вже чинними контрактами, запровадив новий режим експортного контролю до Росії, суворіший, ніж вимагають санкції ЄС, оголосив про вихід із одного зі спільних підприємств у Росії, де він не мав контрольного пакету голосів, і почав процес скасування ліцензійних угод із російськими компаніями, що стосуються обладнання для теплових електростанцій. Також «Сіменс» заявив, що не буде брати участі в монтажі, налагодженні і обслуговуванні турбін у Криму.

У Росії вже давно не дуже приховували, що мають намір насправді використати згадані турбіни для нових електростанцій у Криму, що після окупації і від’єднання від енергомережі України потерпає від нестачі електроенергії. Росія не має власних технологій і можливостей виробляти такі турбіни; також, за повідомленнями російської преси, потрібні турбіни не вдалося купити й на зовнішніх ринках. «Сіменс» заявляє, що російські контрагенти неодноразово подавали письмові підтвердження і зобов’язання, що ці турбіни, офіційно призначені для планованої електростанції на Таманському півострові, не будуть перевезені з Росії до Криму. Москва ж стверджує, що контракт не був порушений, бо турбіни були закуплені не в німецького концерну, а «на вторинному ринку» – що, завдяки використаній схемі з перепродажем, формально є правдою.

Після того, як стало відомо, що всі чотири турбіни все-таки перевезені з Росії до Криму, Москва заявила, що тепер, незважаючи ні на що, як і планувала, запустить дві кримські електростанції наступного року. ЄС тим часом додав до санкційних списків кілька фізичних і юридичних осіб, причетних до оборудки, що викликало обурення в Москві.