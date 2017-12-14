Суд у Росії відмовився повернути Siemens поставлені в Крим турбіни

Арбітражний суд столиці Росії Москви відмовився задовольнити позов німецького концерну Siemens до його російського партнера «Технопромекспорт» із вимогою повернути турбіни, які були відправлені в анексований Росією Крим.

Суд також відмовив «Технопромекспорту» в зустрічному позові про визнання недійсними пунктів контракту з Siemens, які забороняли поставки турбін до Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

Раніше Арбітражний суд Москви двічі відхилив вимогу Siemens накласти арешт на чотири турбіни, які були поставлені на півострів в 2017 році. Німецький концерн також вимагав припинити монтаж турбін, який вже ведеться російською стороною, і заборонити будь-які угоди з цим обладнанням. Російська сторона стверджує, що турбіни, доставлені до Криму, були придбані на «вторинному ринку».

Про поставку чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних у Севастополі і Сімферополі ТЕС стало відомо на початку липня. Після цього концерн припинив поставки обладнання російським компаніям, підконтрольним Кремлю, а Євросоюз розширив санкції щодо Росії.