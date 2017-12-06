Компанії Adidas, Puma і DHL Express незаконно працюють в окупованому Криму – міністерство

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

«Робота зазначених іноземних компаній (DHL Express, Adidas AG, Puma SE) в Криму суперечить політиці невизнання, передбаченої резолюцією Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України від 27 березня 2014 року, і порушує встановлені Європейським союзом обмежувальні заходи (санкції) проти Росії», – йдеться в повідомленні на сайті відомства 6 грудня.

У повідомленні вказують, що міністерство «звернулося до відповідних органів влади з необхідності вжиття передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності України».

У міністерстві додали до своєї заяви адреси магазинів і представництв перерахованих компаній в анексованому Криму.

Раніше Російській службі ВВС у компанії DHL Express повідомили, що «через складну політичну і правову ситуацію в Криму DPDHL веде специфічну політику щодо послуг, що надаються і компаній, які при цьому задіяні». Публічних коментарів Adidas і Puma з цього приводу наразі немає.

У вересні поточного року Рада Європейського союзу продовжила до 15 березня 2018 року дію санкцій щодо 149 фізичних осіб, представників Росії і сепаратистів, і 38 юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Попереднє аналогічне продовження санкцій ЄС на півроку відбулося 13 березня 2017 року. Воно стосувалося 150 осіб і 37 організацій.

Цей список був доповнений 4 серпня в якості реакції ЄС на постачання в обхід санкцій в анексований Крим турбін компанії Siemens трьома російськими фізичними і трьома юридичними особами.

Всім, хто є в списку, заборонено в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи в разі виявлення в європейських банках, підлягають заморожуванню.