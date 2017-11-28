Суд знову відхилив позов Siemens про арешт турбін, поставлених в анексований Крим

Арбітражний суд Москви 28 листопада вкотре відхилив позов німецької компанії Siemens про арешт чотирьох газових турбін, поставлених в анексований Росією Крим.

Раніше Сергій Чемезов – голова російської держкорпорації «Ростех», до структур якої Siemens подала позов – заявив, що у німецької корпорації мало шансів виграти суд.

Siemens наполягає, що в 2017 році Росія доставила турбіни в анексований півострів в обхід санкцій, і вимагає повернути обладнання. При цьому Москва подала зустрічний позов із вимогою визнати недійсними пункти договору, що стосуються місця використання турбін.

Арбітражний суд Москви вже кілька разів відхиляв вимоги Siemens накласти арешт на турбіни. Російська сторона стверджує, що вони були придбані на «вторинному ринку».

Про поставку чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних у Севастополі і Сімферополі ТЕС стало відомо на початку липня. Після цього концерн припинив поставки обладнання російським компаніям, які підконтрольні Кремлю, а Євросоюз розширив санкції щодо Росії.