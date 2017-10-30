Суд у Росії підтвердив дозвіл на монтаж турбін Siemens в анексованому Криму

Дев’ятий арбітражний апеляційний суд у столиці Росії Москви підтвердив дозвіл на монтаж турбін Siemens в анексованому Криму. Таким чином, суд не задовольнив скаргу німецького концерну на відмову в арешті турбін.

Раніше Арбітражний суд Москви двічі відхиляв вимогу Siemens накласти арешт на чотири турбіни, які були поставлені на півострів у 2017 році у порушення санкцій ЄС.

Російська компанія «Технопромекспорт» придбала турбіни у спільного підприємства Siemens і петербурзьких «Силових машин» для проекту на Тамані у 2015 році, а за півроку, за даними видання «Комерсант», перепродала їх компанії з такою ж назвою. Тепер російська сторона «стверджує, що турбіни, доставлені до Криму, були придбані на «вторинному ринку».

Про постачання чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних у Севастополі і Сімферополі ТЕС стало відомо на початку липня. Після цього концерн припинив постачання обладнання російським компаніям, підконтрольним Кремлю, а ЄС розширив санкції щодо Росії.