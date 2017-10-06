Суд у Москві розгляне скаргу Siemens щодо постачання турбін до Криму

Вищий господарський суд у Москві розгляне скаргу Siemens у рамках справи про незаконне постачання газових турбін до анексованого Росією Криму. Німецький концерн також вимагає припинити монтаж турбін російською стороною і заборонити будь-які угоди щодо цього обладнання, повідомляє російська агенція ТАСС з посиланням на матеріали суду.

Раніше Арбітражний суд Москви двічі відхиляв вимогу Siemens накласти арешт на чотири турбіни, які були поставлені на півострів у 2017 році у порушення санкцій ЄС.

Російська компанія «Технопромекспорт» придбала турбіни у спільного підприємства Siemens і петербурзьких «Силових машин» для проекту на Тамані у 2015 році, а за півроку, за даними видання «Комерсант», перепродала їх компанії з такою ж назвою. Тепер російська сторона «стверджує, що турбіни, доставлені до Криму, були придбані на «вторинному ринку».

Про постачання чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних у Севастополі і Сімферополі ТЕС стало відомо на початку липня. Після цього концерн припинив постачання обладнання російським компаніям, підконтрольним Кремлю, а ЄС розширив санкції щодо Росії.