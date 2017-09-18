Суд у Росії відклав слухання у справі про турбіни Siemens, завезені до Криму

У Росії Арбітражний суд столиці Москви відклав слухання за позовом німецької компанії Siemens до російської державної компанії через доставку газових турбін до окупованого Росією Криму.

Як йдеться в документах суду, підготовче засідання мало відбутися 18 вересня, але суд переніс його на 16 жовтня.

Агенція AFP повідомила, що рішення відкласти засідання суд ухвалив на прохання відповідача, компанії Технопромекспорт», що є підрозділом державної корпорації «Ростех».

Siemens подав позов проти «Технопромекспорту» в липні, після того, як виявилося, що чотири його турбіни, надіслані для електростанції на Таманському півострові у Краснодарському краї Росії, опинилися в Криму, всупереч санкціям Євросоюзу, запровадженим після анексії Криму Росією в 2014 році.

Минулого місяця Арбітражний суд столиці Москви відмовив німецькій компанії Siemens в арешті чотирьох її газових турбін. Компанія просила суд вжити запобіжних заходів, а саме накласти на турбіни арешт і заборонити транспортувати їх, здійснювати монтаж, експлуатувати, модифікувати чи будь-яким іншим способом використовувати їх, вважаючи, що в разі, якщо суд підтримає її позов, вона зазнає значної шкоди, бо турбіни вже стануть уживані і значно втратять на вартості. Суд вирішив, що позивач не надав доказів, що зазнає шкоди, якщо запобіжні заходи не будуть вжиті.

У серпні російське видання «Коммерсант» викрило схему, за якою турбіни компанії Siemens були перевезені з Росії до окупованого Криму: турбіни були перепродані іншій російській компанії, що не мала прямого контракту з німецькою, і це, за планом авторів схеми, має практично унеможливити успіх оскарження оборудки в російському суді.

У Росії вже давно не приховували, що планують насправді використати згадані турбіни для нових електростанцій у Криму, який після окупації і від’єднання від енергомережі України потерпає від нестачі електроенергії. Росія не має власних технологій і можливостей виробляти такі турбіни; також, за повідомленнями російської преси, потрібні турбіни не вдалося купити й на зовнішніх ринках. Siemens заявляє, що російські контрагенти неодноразово подавали письмові підтвердження і зобов’язання, що ці турбіни, офіційно призначені для планованої електростанції на Таманському півострові, не будуть перевезені з Росії до Криму. Москва ж стверджує, що контракт не був порушений, бо турбіни для Криму були закуплені не безпосередньо в німецького концерну, а «на вторинному ринку».

Після того, як стало відомо, що всі чотири турбіни все-таки перевезені з Росії до Криму, Москва заявила, що тепер, незважаючи ні на що, як і планувала, запустить дві кримські електростанції наступного року. ЄС тим часом додав до санкційних списків кілька фізичних і юридичних осіб, причетних до оборудки, що викликало обурення в Москві.