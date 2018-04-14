Омелян: Мінінфраструктури готує список санкцій компаній – будівельників Керченського моста

Міністерство інфраструктури України відстежує всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії ТВ».

«Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об’єкті і включаємо їх до списку санкцій. Інформуємо також й інші держави, союзників України щодо включення компаній у чорний список. Що стосується самої техніки, тут питання інше. Якщо це були прямі контакти, ми реагуємо. А якщо були закупівлі з третіх-четвертих рук, реагувати складніше, оскільки це не був прямий контакт з виробником», – сказав міністр.

Міністр транспорту Росії Максим Соколов раніше повідомляв, що рух вантажівок по споруджуваному Керченcькому мосту між анексованим Кримом і Росією, планується відкрити восени 2018 року.

Будівельники Керченського моста приступили до нанесення розмітки на дорожнє полотно 13 квітня.

Раніше Володимир Омелян заявляв, що через Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень. А директор Маріупольського морського торговельного порту Олександр Олійник прогнозував, що через будівництво Керченського мосту до Маріуполя тепер не зможуть пройти 144 судна, з якими раніше працював порт.

Про намір побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму Росією.