«З кожним роком усе дорожче»: чому Керченський міст не знизить ціни в окупованому Криму

Павло Кривошеєв

Коли Володимир Путін завершував свою передвиборну кампанію, він відвідав споруджуваний через Керченську протоку міст і висловив надію, що об’єкт відкриється для автомобільного транспорту вже в травні цього року.

Російська влада обіцяє кримчанам, що відкриття мосту дозволить нібито не тільки збільшити приплив туристів, а й знизити ціни в Криму. Ці обіцянки активно звучали в межах виборчої кампанії президента сусідньої Росії.

«Ціни однозначно зміняться ‒ вони підуть на зниження. Вартість порома для великої машини коштує 14-16 тисяч, в обидва боки ‒ 32 тисячі. Порома не буде, і це (витрати на транспортування вантажів через поромну переправу ‒ ред.) просто зникне. Очевидно, що ціна на 7-10 відсотків знизиться», ‒ сказав начальник відділу контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, реклами та контролю закупівель міста Севастополя кримського УФАС Денис Лактіонов.

Стриманіший у своїх прогнозах заступник російського міністра промислової політики Криму Ян Латишев. Він вважає, що введення в експлуатацію автомобільної частини Керченського мосту не знизить ціни на товари в один момент, адже головна причина дорогих перевезень ‒ сильна диспропорція ввезених і вивезених товарів із Криму. Але, на думку чиновника, відкриття мосту позитивно вплине на конкурентне середовище на півострові й ринок в цілому.

Чим ближче запуск мосту, тим більше підприємств звертаються з ініціативою відкрити в Криму своє виробництво

«Чим ближче запуск мосту, тим більше підприємств звертаються з ініціативою відкрити в Криму своє виробництво. Причому люди говорять про підприємства, що не тільки задовольнятимуть внутрішній попит, але й працюватимуть на вивезення вантажів на материкову частину, що дуже важливо. Окрім того, це нові робочі місця для кримчан», ‒ пояснює заступник міністра.

Можливо, пересічні кримчани й вірять у обіцянки російської влади, а ось кримські підприємці дуже недовірливо ставляться до подібних оптимістичних заяв.

Наприклад, бізнесмен Олег Зубков взагалі не вірить у зниження цін у Криму.

Я не вірю, що в Криму взагалі знизяться ціни на продукти

«Особисто я не вірю, що в Криму взагалі, а тим більше істотно, знизяться ціни на продукти. Оплата переправи ‒ це була і є лише одна складова підвищеної ціни на товари, що ввозяться до Криму. Нікуди не дінеться відстань до Криму, важкі кримські дороги після мосту та інші нюанси, пов'язані з постачанням продуктів до Криму», ‒ сказав Крим.Реалії Зубков.

Ялтинський підприємець Венера Дувалідіс чекає не зниження, а планомірного підвищення цін у Криму.

Життя в Криму з кожним роком ставатиме все дорожче

«На мій суб'єктивний погляд, життя в Криму з кожним роком ставатиме все дорожчим! Згодом усі нездатні вижити поїдуть з півострова, вже багато хто виїжджає. Поки півострів під санкціями, поки до нас не можуть зайти ніякі великі компанії, що мають активи за кордоном, не бачити нам покращень. І міст тільки ускладнить життя пересічного кримчанина, адже через міст хлинуть усі, хто хоче жити в Криму, з околиць великої Росії. Зараз у Ялті величезні затори, а влітку взагалі місто стоїть годинами. Дуже багато жебраків і прохачів, при Україні їх були в місті одиниці. Середній клас знищений: люди в місті або на межі виживання, або безсовісно багаті. Нам не міст у першу чергу був потрібний, а міцна рука, здатна навести лад у Криму», ‒ прокоментувала кореспонднтові Крим.Реалії своє бачення ситуації підприємниця.

Підприємець із Судака Наталія Кириченко також не бачить перспектив зниження цін у зв'язку з введенням в роботу мосту.

Сам собою міст не вирішить товарного дефіциту

«Сам собою міст не вирішить товарного дефіциту в Криму. Грамотна політика підтримки кримських виробників ‒ тільки це допоможе наповнити Крим якісними недорогими продуктами. Завозити дешевий імпортний неліквід я не бачу сенсу. Я так розумію, в першу чергу міст вирішує проблему з легковим транспортом. Вантажний та залізничний ‒ поки ні», ‒ повідомила кримський підприємець.

Аналогічні доводи наводить і бізнесмен Віталій Гриньов.

«Ціни в Криму не зміняться, адже вантажний транспорт ходитиме через вантажні пороми, а не через міст», ‒ зазначив Гриньов.

Не вірить у зниження цін і керівник кримської компанії в сфері будівництва Акіме Саттарова.

«Думаю, що ціни не знизяться. А як же годівниця? Придумають що-небудь... Нам не звикати», ‒ поділилася вона своїми думками з кореспондентом Крим.Реалії.

Підтримує думку підприємців і кримський громадський активіст Нурі Бейтулаєв.

«Ні, не знизяться ціни. У міст, на мою думку, величезні кошти вкладають не для того, щоб в Криму подешевшали горілка, ковбаса, оселедець та інші товари», ‒ прокоментував свою думку громадський активіст.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії