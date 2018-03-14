Путін прагне, щоб Керченський міст був готовий до літа

Президент Росії Володимир Путін, який 14 березня відвідує анексований Крим, заявив про бажання, «щоб люди могли в літній сезон скористатися» Керченським мостом, який Росія будує зі свого Краснодарського краю на окупований півострів.

При цьому російський лідер звернув увагу, що «ще потрібні під’їзні шляхи, щоб шляховики там попрацювали, як слід».

Президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідує із «робочою поїздкою» окупований український Крим. За інформацією прес-служби Кремля, Путін також відвідає новий аеровокзальний комплекс аеропорту «Сімферополь» і візьме участь у мітингу-концерті в Севастополі.

Минулого разу Путін відвідував Крим в листопаді 2017 року. Тоді він взяв участь у відкритті пам’ятника російському цареві Олександру III на території Лівадійського палацу в Ялті.

Президент України Петро Порошенко назвав «небезпечною провокацією» візит Путіна до Криму.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року, спеціально перенісши закріплену в законодавстві дату на день четвертої річницю анексії Криму.

1 березня Верховна Рада закликала Раду безпеки і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів у Криму.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про новий намір побудувати мостовий перехід на захоплений півострів із сусідньої Росії через Керченську протоку відразу ж після анексії Криму, в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з попереднього договору з Росією про будівництво такого мосту в 2014 році – після анексії Криму Росією.