Путін відкрив міст у Криму на тлі неблискучого стану економіки Росії – Еггерт

16 травня відкрили рух по автомобільній частині Керченському мосту. Офіційна церемонія відкриття відбулася напередодні. Президент Росії Володимир Путін відкрив міст через Керченську протоку до окупованого Росією Криму, сівши за кермо «КАМАЗу». Будівництво залізничної частини мосту не завершено. Її планують відкрити в грудні наступного року. Натомість заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль зазначила у Facebook: «Жодна рекламна картинка не змінює факту протиправної окупації півострова… Міст, який побудовано на безправ'ї, агресії і злочинних діяннях, не зможе встояти». У Держдепартаменті США також засудили відкриття Росією мосту до анексованого Криму.