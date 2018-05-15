В очікуванні диверсантів: скільки коштує охорона мосту через Керченську протоку

Російська влада завершила більшу частину робіт на будівництві мосту через Керченську протоку. 15 травня відкрити автодорожню частину мосту має намір президент Росії Володимир Путін. Тим часом стало відомо, що безпека мосту тільки цього року обійдеться в десятки мільйонів рублів. Як з'ясували кореспонденти програми Радіо Свобода Крим.Реалії, охоронятимуть міст як режимний об'єкт: зі суші, моря та повітря.

Увечері 13 травня в Керчі відкрили рух транспорту на перетині автопідходу до Керченського мосту та міського шосе Героїв Сталінграда. «Рух запущений. Тепер зверху шляхопроводом протяжністю 1,8 км зможе рухатися громадський транспорт і пішоходи, в нижній частині ‒ транспорт, який рухається до Кримського мосту й назад», ‒ пояснили в прес-службі комітету дорожнього господарства підконтрольного Росії уряду Криму.

15 травня тут очікують російського президента Володимира Путіна, який має намір особисто проконтролювати готовність до запуску руху через міст. Вперше автомобілям дозволять проїхати ним 16 травня о 5:30 ранку.

«Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриється одночасно з двох берегів Керченської протоки ‒ по дві смуги в кожний бік. Максимальна дозволена швидкість руху складе 90 км/год. Зупинка на мосту заборонена», ‒ повідомили в інфоцентрі «Кримський міст».

До запуску авторуху російські чиновники організували на мосту та біля під'їздів до нього безпрецедентні заходи безпеки. На початку травня федеральна казенна установа Росії «Управління федеральних автодоріг «Тамань» Федерального дорожнього агентства» закупила послуги з охорони споруд на ділянці автодороги федерального значення А-290 «Новоросійськ ‒ Керч» ‒ транспортний перехід через Керченську протоку.

Згідно з контрактом, копію якого мають у своєму розпорядженні журналісти Крим.Реалії, на 19-кілометровому мосту будуть встановлені 20 постів цілодобової охорони.

Стрілки з месенджерами

Згідно з бюджетним замовленням, 9 з 20-ти постів охорони мосту мають бути оснащені групами швидкого реагування в складі начальника зміни, водія та стрілка. Такі пости мають розташовуватися з боку Таманського півострова, на Тузлі та з боку Криму. Спостереження і реагування також організоване «в зоні транспортної безпеки в підмостовому просторі».

Групи швидкого реагування оснащуються шістьма автомобілями. Вони мають забезпечувати візуальне спостереження за проїзною частиною та підмостовим простором, «захищати транспортний перехід від протиправних посягань і незаконного втручання».

Передавати інформацію про позаштатні ситуації групам швидкого реагування дозволено, зокрема, й за допомогою месенджера.

«Упродовж 120 хвилин з моменту настання позаштатної ситуації треба подати письмове донесення черговому. За можливості докласти фотоматеріали, що дозволяють більш повно оцінити характер і наслідки ситуації. Передача фотоматеріалів має здійснюватися за допомогою електронної пошти, допускається передача MMS-повідомленням, факсимільним зв'язком або за допомогою месенджера», ‒ йдеться в умовах тендера.

У випадку ДТП чи будь-яких інших подій групи швидкого реагування мають надати першу допомогу потерпілим та оповістити профільні відомства.

Безпека за 100 мільйонів рублів

Вартість такої охорони мосту за півроку складе 53 мільйони рублів.

Ці послуги надаватиме Федеральне унітарне підприємство «Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Росії». Його послуги за два тижні травня обійдуться майже в 5 мільйонів рублів. До кінця року за них платитимуть по 7 мільйонів рублів на місяць.

Ще 71 мільйон рублів цьому ж «Управлінню відомчої охорони Міністерства транспорту Росії» заплатять за охорону споруд на самій автодорозі федерального значення «А-290 Новоросійськ ‒ Керч».

Військовий об'єкт

Також сухопутні ділянки мосту з боку Керчі, на Тузлі й Тамані планують захистити. Крим.Реалії докладно писали про це минулого року, коли російська влада витратила на таку огорожу 4,5 мільярда рублів.

Групи швидкого реагування на Керченському мосту укріплені силами російських військових. Об'єкт перебуває в зоні відповідальності Чорноморського флоту Росії, тому в разі необхідності тут будуть задіяні військові сили.

Російські ЗМІ повідомляють, що з перших днів за будівництвом Керченського мосту спостерігають сторожові катери прикордонної служби ФСБ Росії. Військові судна також перебувають біля берегів Керчі.

Від минулого року «будівництво століття» російська армія охороняє з суші і з моря, і з повітря як один зі своїх стратегічних об'єктів. З відкритої інформації ми нарахували в районі мосту близько десятка різних силових підрозділів Росії.

У травні військові провели навчання біля мосту, знешкоджуючи там умовних «терористів».

Аналогічні огорожі та система безпеки плануються і на залізничних підходах до мосту. Вони мають там з'явитися до 1 грудня 2019 року.

Російська влада розпочала будувати міст через Керченську протоку в 2014 році після захоплення півострова. Це будівництво не було узгоджене з українською владою в межах міждержавної угоди про спільне використання території Керченської протоки.

Упродовж чотирьох років, поки будувався міст, російські та українські експерти передрікали йому різну долю. За одними прогнозами, він служитиме для транзиту російської військової техніки до Криму, за іншими ‒ незабаром впаде через сейсмічно нестійку зону, в якій його звели.