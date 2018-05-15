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15 Травень 2018, Київ 14:04
Новини | Політика

Прокуратура АРК перевіряє європейські компанії на причетність до будівництва Керченського мосту

15 травня у відкритті автодорожньої частини Керченського моста візьме участь президент Росії Володимир Путін

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила, що перевіряє низку європейських компаній щодо причетності до будівництва Росією мосту через Керченську протоку. Про це 15 травня повідомила прес-служба наглядового відомства.

У відомстві не вказали назв компаній, які можуть бути причетні до будівництва.

«Будівництво транспортного переходу здійснюється з грубим порушення правил екологічної безпеки, що шкодить екосистемі Азовського моря, спричинило екологічне забруднення значної території України, завдало непоправної екологічної шкоди півострову Тузла (Україна), що полягає у його знищенні як унікального природного об’єкту та інші тяжкі наслідки природному навколишньому середовищу», – йдеться в повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що в ході досудового розслідування встановлено основного виконавця робіт з проектування і будівництва мосту, підрядника та субпідрядника, які у зв’язку з цим вже потрапили у санкційні списки США.

Раніше в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського моста.

15 травня у відкритті автодорожньої частини споруджуваного Керченського моста візьме участь президент Росії Володимир Путін. Автомобільний рух мостом планують відкрити в 5:30 ранку 16 травня.

Російський уряд переніс на 1 грудня 2019 року терміни держконтракту на виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням транспортної безпеки моста.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

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