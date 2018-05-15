У ЄС відреагували на відкриття Керченського мосту

Європейський союз розкритикував часткове відкриття Керченського мосту між російською територією та анексованим нею Кримом.

«Це є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України Росією. Будівництво мосту спрямовано на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова до Росії та його ізоляцію від України, частиною якої Крим залишається. Також міст обмежує прохід суден через Керченську протоку до українських портів Азовського моря», – заявляє посольство ЄС в Україні.

У дипломатичному представництві додали, що Європейський союз «і надалі засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя Росією і не визнає цього порушення міжнародного права».

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15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Автомобільний рух Керченським мостом планують відкрити о 5:30 16 травня.

Російський уряд змістив на 1 грудня 2019 року терміни держконтракту на виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням транспортної безпеки Керченського моста.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

У квітні 2018 року в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського моста.