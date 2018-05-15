Путін на «Камазі» проїхався Керченським мостом

Президент Росії Володимир Путін проїхався споруджуваним мостом через Керченську протоку на «Камазі». 15 травня Путін бере участь у відкритті автодорожньої частини мосту.

Путін привітав будівельників споруди, які зустріли його на мосту, після чого сів в один із вантажних автомобілів, які вишикувалися на мосту.

Після цього вантажівки з російськими прапорами рушили Керченським мостом у бік анексованого Криму.

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Спілкуючись із будівельниками, російський президент заявив, що роботи з будівництва споруди будуть продовжені. «Перша лінійка – найважливіша, не сумніваюся, що все у вас вийде і восени (відкриють – ред.) вантажну, а через рік – залізничну», – сказав Путін.

Автомобільний рух Керченським мостом планують відкрити в 5:30 ранку 16 травня.

Російський уряд змістив на 1 грудня 2019 року терміни держконтракту на виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням транспортної безпеки Керченського моста.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

Раніше в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського моста.