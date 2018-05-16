США засуджують відкриття Росією мосту до окупованого Криму – Держдепартамент

Сполучені Штати засуджують будівництво і часткове відкриття мосту через Керченську протоку між Росією та окупованим Кримом, здійснене без дозволу уряду України. Про це йдеться в поширеній 15 травня заяві речниці Держдепартаменту Гізер Науерт.

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що Крим є частиною України, а будівництво мосту служить нагадуванням про готовність Росії продовжувати порушувати міжнародне право.

«Міст являє собою не тільки спробу Росії зміцнити незаконне захоплення і окупацію Криму, але і перешкоджає судноплавству, обмежуючи розміри кораблів, які можуть пройти через Керченську протоку – єдиний шлях до територіальних вод України в Азовському морі», – сказано в заяві.

США закликають Росію не перешкоджати цьому судноплавству.

У Держдепартаменті нагадали, що США запровадили санкції щодо осіб і організацій, що беруть участь у проекті будівництва Керченського мосту, і ці та інші пов’язані з Кримом санкції зберігатимуться доти, доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом.

Раніше 15 травня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям Керченського мосту.

Європейський союз також розкритикував часткове відкриття Керченського мосту між російською територією та анексованим нею Кримом.

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15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Російський уряд змістив на 1 грудня 2019 року терміни держконтракту на виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням транспортної безпеки Керченського моста.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

У квітні 2018 року в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського моста.