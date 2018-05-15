МЗС висловлює протест через відкриття Керченського мосту

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із відкриттям Керченського мосту.

Як йдеться в заяві відомства, такі дії Москви фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права.

«В умовах російської збройної агресії проти України та тимчасової окупації Кримського півострова це фактично є спробою легітимізувати анексію частини суверенної території України», – зазначили у міністерстві.

Європейський союз розкритикував часткове відкриття Керченського мосту між російською територією та анексованим нею Кримом.

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15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Російський уряд змістив на 1 грудня 2019 року терміни держконтракту на виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням транспортної безпеки Керченського моста.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

У квітні 2018 року в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського моста.