Порошенко: міст обов’язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати Крим

Будівництво Керченського моста є свідченням «нехтування міжнародним правом» з боку Росії, яка анексувала Крим, заявив президент України Петро Порошенко.

«Дуже прикро, що російська влада намагається втягнути у свої інфраструктурні авантюри і окремих представників європейського бізнесу, прагнучи тим самим відкупитися від міжнародно-правової відповідальності. Упевнений, агресору це не вдасться, він нестиме відповідальність сповна. А міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим», – написав Порошенко у Facebook.

На думку президента, «особливо цинічним є той факт, що його (мосту – ред.) відкриття відбувається напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», яку відзначають 18 травня.

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15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Автомобільний рух Керченським мостом планують відкрити в 5:30 ранку 16 травня.

Російський уряд змістив на 1 грудня 2019 року терміни держконтракту на виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням транспортної безпеки Керченського моста.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

У квітні 2018 року в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського моста.