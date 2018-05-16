Керченський міст – символічний для президента Росії Володимира Путіна проект, який разом із успішним проведенням чемпіонату світу з футболу допоможе йому підтримати свою популярність у країні, принаймні, в передбачуваному майбутньому. Гучний пуск споруди сумнівної економічної цінності підкреслив проблеми Росії Володимира Путіна. Так американські експерти коментують урочисте відкриття мосту через Керченську протоку.

«Путін відкриває міст у Крим, стверджуючи російський контроль над сусідом», – пише газета New York Times. Саме на цьому аспекті наголосили й офіційні американські представники, розкритикувавши Кремль за незаконні дії.

«Міст є не тільки спробою зміцнити незаконне захоплення і окупацію Криму, він також створює перешкоду судноплавству, обмежуючи розміри суден, що проходять Керченською протокою на шляху до українських територіальних вод в Азовському морі. Ми закликаємо Росію не перешкоджати судноплавству», – заявив держсекретар США Майк Помпео. Представники Європейського союзу назвали відкриття мосту ще одним порушенням суверенітету й цілісності України, а Велика Британія попередила, що цей крок Кремля гарантує збереження суворих санкцій проти Москви.

​Багато американських засобів масової інформації, втім, роблять акцент на інших сторонах цієї історії. «Метафорою путінської епохи» і символом міжнародної ізоляції Росії називає Керченський міст телекомпанія CNN. Вона нагадує про те, що сім компаній, які споруджують міст, у тому числі компанії друга Путіна Аркадія Ротенберга, стали об’єктами міжнародних санкцій.

Росія перебуває на 94-му місці в рейтингу якості транспортної інфраструктури Світового банку, відразу за Тунісом

Тріумфальні заяви учасників церемонії і самого Володимира Путіна свідчать про існування в Росії системи політичного і економічного патронажу, в центрі якої стоїть Путін, пише Washington Post. У рамках цієї системи досягають успіху ті, хто здатний монетизувати свою близькість до лідера. Створюючи дорогий символ, Кремль залишає поза увагою сумну ситуацію з російськими дорогами і мостами. Росія перебуває на 94-му місці в рейтингу якості транспортної інфраструктури Світового банку, відразу за Тунісом, нагадує газета.

Новий міст становить перш за все символічну цінність для Володимира Путіна, в той час як його економічна вигода залишається дуже сумнівною, вважає Вільям Померанц, заступник директора Вільсонівського центру у Вашингтоні.

Міст обійшовся в набагато більшу суму, ніж офіційно заявляється

– Це глибоко символічна подія для Росії, бо відтепер між Кримом та Росією з’явилося сухопутне сполучення і, можна сказати, прорвана ізоляція півострова, і це, звичайно, досягнення для Путіна. Чи принесе цей проект економічну вигоду, питання дуже складне. Можна припустити, що міст обійшовся в набагато більшу суму, ніж офіційно заявляється (за офіційними даними, будівництво Кримського мосту обійшлося майже в 228 мільярдів рублів, кошти виділялися за російською федеральною цільовою програмою «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополь до 2020 року». Він став найдорожчою такою спорудою в Європі і входить до п’ятірки найдорожчих мостів світу (поряд з мостами Бей-Брідж у Каліфорнії, шляхопроводом через затоку Цзяочжоу в Китаї і мостом Великий Бельт у Данії – ред.). Є великий сумнів, що він забезпечить приплив туристів до Криму. Чи захочуть росіяни вирушити поїздом до Криму, коли з’явиться така можливість, я не знаю. Можна лише припустити, що якщо цей мегапроект коли-небудь окупиться, то це буде ще дуже нескоро.

– А як Ви ставитеся до прогнозів і надій на те, що цей міст дасть поштовх вибуховому розвиткові економіки Криму?

– Це смішно. У Путіна немає коштів, щоб створити економіку в Криму. Як ми пам’ятаємо, він витратив 50 мільярдів доларів для того, щоб перетворити Сочі на курорт світового класу. У нього більше немає таких ресурсів, щоб влаштувати щось схоже у Криму.

​– Що означає той факт, що міст був побудований, незважаючи на західні санкції? Чи свідчить це про їхню неефективність?

У Нідерландах іде розслідування відносно кількох фірм, які, можливо, надали значну допомогу в спорудженні мосту з порушенням санкцій

– Будівництво мосту фінансувалося російською державою, яка просто виділила гроші панові Ротенбергу. За ці кошти він явно виявився здатним знайти підрядників, які були готові взяти на себе і ризики вести роботи, незважаючи на санкції. Втім, не забуваймо, що в Нідерландах іде розслідування відносно кількох фірм, які, можливо, надали значну допомогу в спорудженні мосту з порушенням санкцій. До завершення цього розслідування неможливо сказати, чи діяли ці фірми незаконно, чи повинні вони були дотримуватися санкцій.

– Як Кремль виявився здатним дозволити собі такі вкрай дорогі проекти, як Керченський міст? І все це на тлі санкцій, на тлі не настільки давніх прогнозів, що скоро вичерпаються кошти, відкладені урядом на чорний день?

Путін різко стиснув державний бюджет, який складено з розрахунку вартості нафти в 40 доларів за барель

– Путін зміг собі їх дозволити, тому що в нього не було політичного суперника на горизонті, який би міг перетворити ці витрати на серйозну для нього проблему. І якщо він зміг витрачати такі суми два роки тому, коли ціни на нафту коливалися між 30 і 40 доларами за барель, то сьогодні, коли вони піднялися вище від 70, в нього набагато більше можливостей для нових витрат, особливо з огляду на те, що американські санкції проти Ірану можуть призвести до ще більшого зростання цін на нафту. При цьому Путін різко стиснув державний бюджет, який складено з розрахунку вартості нафти в 40 доларів за барель. Тому, якщо він не захоче пустити ці кошти, що раптово з’явилися, на збільшення військових витрат, то він цілком може направити їх на здійснення грандіозних проектів. Я думаю, майбутнім серйозним випробуванням стане проведення чемпіонату світу з футболу, на організацію якого витрачені мільярди доларів і який є дуже важливим для підтримки престижу Путіна. Якщо чемпіонат пройде не дуже гладко або провалиться, то про всю цю символіку, пов’язану з мостом, дуже скоро забудуть.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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