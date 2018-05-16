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16 Травень 2018, Київ 20:49
Політика

«Метафора путінської епохи»: експерти США про відкриття Керченського мосту до окупованого Криму

Вид на Керченський міст через Керченську протоку, 15 травня 2018 року

Керченський міст символічний для президента Росії Володимира Путіна проект, який разом із успішним проведенням чемпіонату світу з футболу допоможе йому підтримати свою популярність у країні, принаймні, в передбачуваному майбутньому. Гучний пуск споруди сумнівної економічної цінності підкреслив проблеми Росії Володимира Путіна. Так американські експерти коментують урочисте відкриття мосту через Керченську протоку.

«Путін відкриває міст у Крим, стверджуючи російський контроль над сусідом», – пише газета New York Times. Саме на цьому аспекті наголосили й офіційні американські представники, розкритикувавши Кремль за незаконні дії.

«Міст є не тільки спробою зміцнити незаконне захоплення і окупацію Криму, він також створює перешкоду судноплавству, обмежуючи розміри суден, що проходять Керченською протокою на шляху до українських територіальних вод в Азовському морі. Ми закликаємо Росію не перешкоджати судноплавству», – заявив держсекретар США Майк Помпео. Представники Європейського союзу назвали відкриття мосту ще одним порушенням суверенітету й цілісності України, а Велика Британія попередила, що цей крок Кремля гарантує збереження суворих санкцій проти Москви.

Путін виступив на урочистому відкритті мосту
Путін виступив на урочистому відкритті мосту

​Багато американських засобів масової інформації, втім, роблять акцент на інших сторонах цієї історії. «Метафорою путінської епохи» і символом міжнародної ізоляції Росії називає Керченський міст телекомпанія CNN. Вона нагадує про те, що сім компаній, які споруджують міст, у тому числі компанії друга Путіна Аркадія Ротенберга, стали об’єктами міжнародних санкцій.

Росія перебуває на 94-му місці в рейтингу якості транспортної інфраструктури Світового банку, відразу за Тунісом

Тріумфальні заяви учасників церемонії і самого Володимира Путіна свідчать про існування в Росії системи політичного і економічного патронажу, в центрі якої стоїть Путін, пише Washington Post. У рамках цієї системи досягають успіху ті, хто здатний монетизувати свою близькість до лідера. Створюючи дорогий символ, Кремль залишає поза увагою сумну ситуацію з російськими дорогами і мостами. Росія перебуває на 94-му місці в рейтингу якості транспортної інфраструктури Світового банку, відразу за Тунісом, нагадує газета.

Путін проїхав мостом за кермом КамАЗа
Путін проїхав мостом за кермом КамАЗа

Новий міст становить перш за все символічну цінність для Володимира Путіна, в той час як його економічна вигода залишається дуже сумнівною, вважає Вільям Померанц, заступник директора Вільсонівського центру у Вашингтоні.

Міст обійшовся в набагато більшу суму, ніж офіційно заявляється
Вільям Померанц

– Це глибоко символічна подія для Росії, бо відтепер між Кримом та Росією з’явилося сухопутне сполучення і, можна сказати, прорвана ізоляція півострова, і це, звичайно, досягнення для Путіна. Чи принесе цей проект економічну вигоду, питання дуже складне. Можна припустити, що міст обійшовся в набагато більшу суму, ніж офіційно заявляється (за офіційними даними, будівництво Кримського мосту обійшлося майже в 228 мільярдів рублів, кошти виділялися за російською федеральною цільовою програмою «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополь до 2020 року». Він став найдорожчою такою спорудою в Європі і входить до п’ятірки найдорожчих мостів світу (поряд з мостами Бей-Брідж у Каліфорнії, шляхопроводом через затоку Цзяочжоу в Китаї і мостом Великий Бельт у Данії – ред.). Є великий сумнів, що він забезпечить приплив туристів до Криму. Чи захочуть росіяни вирушити поїздом до Криму, коли з’явиться така можливість, я не знаю. Можна лише припустити, що якщо цей мегапроект коли-небудь окупиться, то це буде ще дуже нескоро.

– А як Ви ставитеся до прогнозів і надій на те, що цей міст дасть поштовх вибуховому розвиткові економіки Криму?

– Це смішно. У Путіна немає коштів, щоб створити економіку в Криму. Як ми пам’ятаємо, він витратив 50 мільярдів доларів для того, щоб перетворити Сочі на курорт світового класу. У нього більше немає таких ресурсів, щоб влаштувати щось схоже у Криму.

Керченський міст, урочисто відкритий Путіним 15 травня 2018 року
Керченський міст, урочисто відкритий Путіним 15 травня 2018 року

– Що означає той факт, що міст був побудований, незважаючи на західні санкції? Чи свідчить це про їхню неефективність?

У Нідерландах іде розслідування відносно кількох фірм, які, можливо, надали значну допомогу в спорудженні мосту з порушенням санкцій
Вільям Померанц

– Будівництво мосту фінансувалося російською державою, яка просто виділила гроші панові Ротенбергу. За ці кошти він явно виявився здатним знайти підрядників, які були готові взяти на себе і ризики вести роботи, незважаючи на санкції. Втім, не забуваймо, що в Нідерландах іде розслідування відносно кількох фірм, які, можливо, надали значну допомогу в спорудженні мосту з порушенням санкцій. До завершення цього розслідування неможливо сказати, чи діяли ці фірми незаконно, чи повинні вони були дотримуватися санкцій.

– Як Кремль виявився здатним дозволити собі такі вкрай дорогі проекти, як Керченський міст? І все це на тлі санкцій, на тлі не настільки давніх прогнозів, що скоро вичерпаються кошти, відкладені урядом на чорний день?

Путін різко стиснув державний бюджет, який складено з розрахунку вартості нафти в 40 доларів за барель
Вільям Померанц

– Путін зміг собі їх дозволити, тому що в нього не було політичного суперника на горизонті, який би міг перетворити ці витрати на серйозну для нього проблему. І якщо він зміг витрачати такі суми два роки тому, коли ціни на нафту коливалися між 30 і 40 доларами за барель, то сьогодні, коли вони піднялися вище від 70, в нього набагато більше можливостей для нових витрат, особливо з огляду на те, що американські санкції проти Ірану можуть призвести до ще більшого зростання цін на нафту. При цьому Путін різко стиснув державний бюджет, який складено з розрахунку вартості нафти в 40 доларів за барель. Тому, якщо він не захоче пустити ці кошти, що раптово з’явилися, на збільшення військових витрат, то він цілком може направити їх на здійснення грандіозних проектів. Я думаю, майбутнім серйозним випробуванням стане проведення чемпіонату світу з футболу, на організацію якого витрачені мільярди доларів і який є дуже важливим для підтримки престижу Путіна. Якщо чемпіонат пройде не дуже гладко або провалиться, то про всю цю символіку, пов’язану з мостом, дуже скоро забудуть.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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