Міжнародний ПЕН-центр: Росія має негайно звільнити Сенцова

Міжнародний ПЕН-центр закликає всіх членів організації виступити на підтримку українського режисера Олега Сенцова, що перебуває в російській в'язниці, і вимагає від Росії його негайного звільнення.

У зверненні, оприлюдненому на сайті організації 17 травня, наголошується, що Олег Сенцов був заарештований чотири роки тому і засуджений до 20 років колонії суворого режиму за безпідставним звинуваченням у тероризмі «після вкрай несправедливого судового розгляду в російському військовому суді, затьмареному звинуваченнями в тортурах арештованого».

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В організації вважають, що Олег Сенцов був засуджений за протидію незаконній анексії Криму Росією.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

Міжнародний ПЕН-центр закликає російську владу поважати права Сенцова, включаючи заборону тортур і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження у зв’язку з оголошеним голодуванням, а також його право на медичну допомогу.

Крім того, в ПЕН-центрі закликали владу Росії звільнити інших українців, арештованих у Криму «лише через мирне використання свого права на свободу слова».

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.