Голодування Сенцова – акт не відчаю, а сили (огляд преси)

Поки президент Росії Володимир Путін відкривав Керченський міст до окупованого українського півострова, в цей час у російському містечку Лабитнангі кримчанин Олег Сенцов оголосив безстрокову голодовку. У цих паралелях, як зазначає газета «День», укотре виявилася суть кремлівської влади, яка успадкувала «кращі методи» імперських і радянських часів. Видання наголошує, що українська влада повинна не лише вимагати від Заходу допомоги, але й налагоджувати свою внутрішню роботу. Представників «п’ятої колони» агресора в Україні більш ніж достатньо. Це не просто заходи щодо безпеки країни, але й формування так званого «обмінного фонду», який можна використовувати для звільнення українських політв’язнів у Росії, наголошує «День» у статті «Акт не відчаю, а сили».

В цьому ж числі газета «День» привертає увагу до проблем військових поліцейських, які, за твердженням експертів видання, вже понад чотири роки забезпечують правопорядок у правовому вакуумі. Їм бракує реальних важелів, щоби вплинути на ситуацію, оскільки вони не можуть затримувати, утримувати осіб, проводити слідчі дії. Військова прокуратура сьогодні не може провадити досудове розслідування й усі матеріали передає в Нацполіцію, яка навряд чи здатна розслідувати злочини, які стосуються військових. Видання нагадує, що в усіх миротворчих операціях, які відбувалися в різних країнах світу, услід за передовими військами, миротворчими силами заходили також військові поліцейські. У будь-якому разі, у Донбас також зайде військова поліція. Головне, щоб вона була реформована і підготовлена до цього, наголошує газета.

Що принесе ймовірна миротворча місія ООН в Україну, аналізує газета «Голос України». Видання пише, що українська влада бачить перспективу вирішення питання Донбасу саме у площині запрошення «блакитних шоломів». Та чи насправді це рішення є результативним? Журналісти в цьому сумніваються. Газета пише, що у разі введення контингенту на територію України фактично йтиметься про часткову легалізацію представників окупаційної влади Донецька та Луганська, визнання їх повноправним учасником процесу не лише на рівні протокольних домовленостей як у випадку з Мінським форматом, а на державному та міжнародному рівнях. «Голос України» стверджує, що мир у такому вигляді не просто вигідний Кремлю, це його перемога – військова, дипломатична, моральна. Бо заморожування конфлікту – вже апробований Росією метод. Про це йдеться в публікації «Зворотний бік «блакитних шоломів».

Голова забороненої в Україні Компартії Петро Симоненко вільно пересувається Україною, їздить на ток-шоу в Москву, поливає брудом Україну, бо суд не виніс йому постанову про запобіжний захід. Головна відповідальність, або як пише тижневик «Країна», корінь зла тут – Верховна Рада. Депутати давно мали б пристосувати закон до умов гібридної війни. Щоб можна було простіше і швидше реагувати на подібні випадки, тому Симоненко правоохоронців не боїться. Видання стверджує, що правоохоронна система не протидіє очевидному сепаратизму. Нині не зовсім зрозуміло, де починається межа криміналу. Провести її повинен парламент. Антиукраїнські заяви далі лунатимуть на телеканалах, доки не буде жорсткого закону, який передбачатиме відповідальність за це і його не почнуть виконувати.