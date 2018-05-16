Омбудсмен звернулася до російської колеги через голодування Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням особисто перевірити умови тримання засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування. Про це пише прес-служба українського омбудсмена.

Крім того, вона просить перевірити можливість надання Сенцову медичної допомоги.

Також Денісова звернулася до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з проханням доручити співробітникам українського консульства в Єкатеринбурзі здійснити візит до колонії, у якій перебуває Сенцов, та перевірити умови тримання та надання йому медичної допомоги.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Адвокат Дінзе зазначає, що засуджений готувався до протесту півтора місяці.

Сенцов й інший кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.