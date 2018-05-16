Сенцов готувався до голодування півтора місяці – адвокат

Ув’язнений у Росії український режисер, кримчанин Олег Сенцов готувався до оголошення безстрокового голодування півтора місяці, повідомив 16 травня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«Сенцов готувався до голодування півтора місяці: відмовився від продуктових передач, магазину і перейшов на тюремну їжу. Протягом цього часу він знижував кількість спожитої їжі. Олег був досить підтягнутий і худорлявий востаннє, коли я його бачив», – сказав Дінзе.

За його словами, Сенцов не має наміру припиняти голодування, поки його умови не будуть виконані, «або він помре».

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Сенцов і ще один кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.