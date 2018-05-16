Сенцову пригрозили примусовим годуванням у російській колонії – адвокат

Керівництво російської колонії пригрозило примусовим годуванням українському режисерові, кримчанину Олегу Сенцову, який оголосив голодування. Про це 16 травня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«Колонія вже перевела його в «безпечне місце», де він утримується в одиночній камері. Адміністрація веде з ним переговори, щоб він відмовився від голодування. Вони його попередили, що в разі різкого погіршення стану здоров'я, вони будуть годувати його примусово. Буде медикаментозне втручання», – сказав Дінзе.

За його словами, Сенцова також можуть відправити на психіатричну експертизу.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Адвокат Дінзе зазначає, що засуджений готувався до протесту півтора місяці.

Сенцов й інший кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.